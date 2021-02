Conheça perfil de novo goleiro do Paysandu; veja episódio na final do Alagoano

A primeira contratação do Paysandu para 2021 envolve a necessidade de trazer segurança para o gol bicolor - fato que não ocorreu durante a temporada 2020. Victor Souza é uma aposta que revela a obrigatoriedade de trazer experiência para o setor: o camisa 1, ex-CRB-AL, fez 135 jogos nos últimos três anos, tendo passagens relevante no Cuiabá. O goleiro é especialista em pegar pênaltis. O detalhe é que ele já enfrentou o Papão em duas ocasiões: em 2019 quando defendeu a equipe do Cuiabá conquistando o bicampeonato da Copa Verde, em pleno Mangueirão. E em 2020, pela Copa do Brasil, mas dessa vez o atleta estava no banco de reservas da equipe do CRB.

Durante a Copa Verde, ele sofreu apenas, três gols (fora os quatro gols de pênalti na final). Já na Copa do Brasil, passou a atuar na partida contra o Cruzeiro e também sofreu apenas três gols.

Um fato curioso na final do Alagoano chamou atenção, em 2020: o goleiro teria ‘tropeçado’ na placa de patrocínio e também teria pisado em um buraco fictício dentro do gol. Situação que viralizou na tarde desta segunda-feira (8). Para muitos, Victor estava apenas tentando segurar a partida.