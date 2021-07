Presidente do Paysandu confirma negociação com atacante que está na Série D

Após a contratação do atacante Rafael Grampola, a diretoria do Paysandu segue no mercado atrás de reforços para o ataque e também para o meio de campo. Quem está no radar do Papão e negocia com os dirigentes bicolores é o atacante Thiago Santos, que atualmente está no Joinville-SC. A informação foi confirmada com o presidente alviceleste Maurício Ettinger, que não quis dar detalhes.

Thiago Santos, de 30 anos, possui rodagem no futebol brasileiro, o atacante já atuou pelo Internacional-RS, Confiança-SE, Bragantino-SP, Sampaio Corrêa-MA, Linense-SP, Paraná-PR, Atlético-GO e Ferroviária-SP. As negociações entre a diretoria e o jogador estão avançadas, de acordo com uma fonte interna do clube paraense.

Nesta temporada defendendo o JEC Thiago atuou em 14 partidas e marcou quatro gols. O jogador tenta a rescisão contratual com o clube catarinense para fechar com o Papão.