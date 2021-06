Presidente do Paysandu confirma negociação com atacante Luan, do Jacuipense

Atento a oportuniddes no mercado, o Paysandu negocia a contratação de Luan, atacante do Jauipense. O jogador encarou os bicolores no último dia 12, atuando como ponta esquerda. Apesar da derrota o Leão do Sisal, Luan foi considerado um dos destaques do jogo (veja no vídeo abaixo).

O desempenho chamou a atenção da diretoria alviceleste. As tratativas são tocadas com cuidado, mas o presidente Maurício Ettinger confirmou, em breve contato com OLiberal.com, que de fato existem negociações em andamento.

De volta ao radar bicolor, Luan chegou a ser anunciado pelo Paysandu em 2018

O modelo do negócio ainda não está definido - se ele rescindirá com o atual clube ou chegará por empréstimo ao Papão.

Luan está no Jacuipense em há menos de um mês: foi anunciado em 27 de maio. Antes, esteve no Ceará, clube pelo qual disputou o Brasileiro de Aspirantes (sub-23) em 2020 e fez apenas um jogo no time profissional, já este ano, pelo Campeonato Cearense.

O currículo do atacante de 25 anos ainda inclui passagens por Sampaio Corrêa, ABC e Vitória. Formado na base do Bahia, também jogou pela equipe Sub-20 do Palmeiras.