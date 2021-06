De volta ao radar bicolor, Luan chegou a ser anunciado pelo Paysandu em 2018

O destino novamente coloca Luan à caminho do Paysandu. O clube confirmou negociação com o atacante de 25 anos, que atualmente disputa a Série C do Brasileiro pelo Jacuipense. Mas, na primeira vez que isso ocorreu, o final não foi feliz.

Luan chegou a ser anunciado pelo Papão em agosto de 2018, quando o clube paraense disputava a Série B nacional. O atacante rescindiu com o ABC, chegou a Belém, foi anunciado e apresentado no Paysandu, mas não chegou a assinar contrato. Isso porque foi reaprovado nos exames médicos.

"O Paysandu Sport Club informa que o atacante Luan não foi aprovado nos exames médicos complementares e por conta disso não assinou contrato com o clube. Foi detectada uma lesão muscular que impediria o atleta de jogar de forma imediata. Ele necessitaria de um tempo maior de recuperação e, portanto, sua contratação ficou inviabilizada", informou, na época, o Alviceleste.

A partir daí Luan foi para o Vitória. Primeiro, na equipe Sub-23, depois promovido ao profissional. Em 2019 passou novamente pelo ABC, em 2020 jogou a Série B pelo Sampaio Corrêa e, no segundo semestre, foi para o time de Aspirantes do Ceará, até ser contratado nesta temporada pelo Jacuipense.