Preparador de goleiros volta ao Paysandu e tenta acabar com dúvidas no gol bicolor; confira

Quase dois anos e meio depois de deixar a Curuzu, o preparador de goleiros Silvano Austrália está de volta ao Paysandu. A informação foi confirmada em contato da reportagem de O Liberal com o vice-presidente do Botafogo-PB, Alexandre Cavalcanti, clube em que Silvano estava.

"Foi o que ele me repassou. Estava deixando o Botafogo-PB e iria retornar ao Paysandu", afirmou o dirigente do Belo.

Thiago Coelho (atrás) e Gabriel Bernard (à frente) cometeram falhas no gol bicolor (John Wesley/Paysandu)

Problemas no gol

No Paysandu, Silvano tem a missão de acabar com as dúvidas em relação ao titular do gol do Papão. Thiago Coelho, Gabriel Bernard e Alan já começaram jogando no setor em 2023, porém, nenhum convenceu até o momento. Uma das razões para a crise do time ao longo da Série C.

Despedida

Silvano já até se despediu no perfil pessoal do Instagram. Sem confirmar a ida para o Paysandu, o preparador fez agradecimentos ao clube paraibano:

"Chega ao fim minha segunda passagem pelo Botafogo-PB. Meu muito obrigado ao Alexandre Cavalcanti e Afonso Guedes [vice de futebol] por me trazer de volta e me dar a alegria de fazer parte mais uma vez desse grande do Nordeste. Agradeço aos funcionários, comissão [técnica], goleiros. Enfim, muito obrigado por tudo. Sempre vão estar nas minhas orações", declarou.

Parceria com Hélio

Esta é a segunda vez que Silvano Austrália vai coincidir no Bicola com o técnico Hélio dos Anjos. Em 2019, o preparador chegou no início da temporada, enquanto o treinador foi contratado com a Série C já em andamento. Austrália deixou o Papão em 2021, após ter o pedido de desligamento atendido pelo clube alviceleste.