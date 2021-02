Por questões trabalhistas, jogadores do Paysandu recebem férias e desfalcam equipe na Copa Verde

Após o empate com sabor amargo em 1 a 1 contra o Manaus-AM, no primeiro jogo das quartas de final da Copa Verde, o Paysandu tem menos razões para comemorar - aliás, menos três razões. O zagueiro Perema, o lateral-esquerdo Bruno Collaço e o atacante Nicolas receberão férias por questões trabalhistas.

Além disso, os três atletas, nomes importantes do elenco bicolor, possuem uma minutagem alta. Com o desgaste físico que isso gera, Nicolas, Collaço e Perema estão sujeitos a lesões. Por isso, o Papão vai se precaver.

A partida de volta do Paysandu contra o Manaus-AM será no domingo (7), às 16h, no Estádio do Mangueirão. Em caso de novo empate, o duelo vai para os pênaltis. Quem vencer, avança para a semifinal. O jogo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.