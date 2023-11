Pelas redes socias, volante Geovane se despede do Paysandu; veja mais

O volante Geovane se despediu do Paysandu nesta segunda-feira (20). Em publicação nas redes sociais, o jogador de 24 anos exaltou a torcida do Papão e destacou a temporada que culminou no acesso da equipe bicolor para a Série B.

“No Paysandu, tive o prazer de conhecer de perto como é de fato a torcida que todos tanto falam e agradeço o carinho e apoio da fiel bicolor, me transformei um de vocês. Hoje me despeço do clube, de cabeça erguida, honrei e me entreguei o máximo dentro de campo. O objetivo era recolocar esse clube de volta para Série B e para honra e glória de Deus conseguimos, tenho que em breve estarão na Série. Sempre estarei torcendo pelo sucesso do Papão. Desejo sorte e muito obrigado pela oportunidade!”, disse o atleta.

Pelo Paysandu, Geovane disputou 28 jogos e esteve presente nas campanhas da Série C do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paraense e da Copa do Brasil. O jogador chegou ao Papão em março de 2023 por empréstimo do Ceará-CE.