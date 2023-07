Paysandu visita o líder Amazonas na luta para evitar cair para a lanterna da Série C

Na abertura da 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu encara o líder Amazonas com o risco de cair para a zona de rebaixamento. Em caso de derrota neste sábado (8), às 16h, no Estádio Carlos Zamith, o Papão pode até cair para a lanterna do torneio.

Caso o Paysandu caia para a última posição da Terceirona, esta será a primeira vez que o Papão ficaria na lanterna desde o início deste formato, em 2022. Os números fora de casa da equipe nesta edição não colaboram para a expectativa de uma surpresa: apenas uma vitória e quatro derrotas em cinco jogos.

Novidades

A principal novidade para a partida do Bicola é a saída do goleiro Thiago Coelho da titularidade. Aliás, o jogador sequer viajou, por opção do técnico Hélio dos Anjos. Com isso, o recém-contratado Matheus Nogueira deve realizar a estreia com a camisa alviceleste.

Depois de dois meses de fora por causa uma cirurgia de apendicite, Thiago voltou contra o Brusque, na rodada passada, onde foi criticado nos dois gols do adversário catarinense. A equipe visitante venceu por 2 a 0, em plena Curuzu, e complicou a situação do Paysandu.

Já Matheus chega para tentar ajudar o Paysandu a diminuir a sangria defensiva. Até aqui, o Papão tem a pior defesa da Série C, com 19 gols sofridos em 11 jogos e terá pela frente o Amazonas-AM, que tem o melhor ataque, com 18 gols marcados no mesmo número de jogos do Bicola.

Lance a Lance

O Papão é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento e precisa vencer para se manter fora do Z-4. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal FN, que transmitirá nas redes sociais do Grupo Liberal, no Youtube e também na frequência 97,5MHz.

Ficha técnica

Amazonas x Paysandu

Campeonato Brasileiro da Série C – 12ª rodada

Data: 08/07/2023

Local: Estádio Carlos Zamith

Horário: 16h

Árbitro: Marcos Mateus de Sousa (TO)

Assistentes: Cipriano da Silva Sousa (TO) e Natal da Silva Ramos Junior (TO)

Quarto árbitro: Halbert Luis Moraes Baia (AM)

Amazonas: Edson Mardden; Yuri Ferraz, Jackson, Maycon e Renan Castro; Jorge Jiménez, Guilherme Xavier e Vini Locatelli; DG, Sassá e Luan Silva. Técnico: Rafael Lacerda.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Jacy Maranhão, Rodolfo Filemon e Igor Fernandes; Geovane, João Vieira, Nenê Bonilha e Robinho; Mário Sérgio e Nicolas Careca (Vinícius Leite).

Técnico: Hélio dos Anjos.