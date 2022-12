Paysandu vence o Remo, vira no agregado e conquista o tetra do Parazão de Basquete

O Paysandu concretizou a virada sobre o Remo e conquistou o tetracampeonato consecutivo do Parazão de Basquete. O Papão venceu o Leão no jogo cinco da decisão por 81 a 66 na noite desta quinta-feira (15), no Ginásio Moura Carvalho. Com o resultado, o Papão virou no placar agregado fechando a série em 3 a 2.

O jogo

Com exceção dos primeiros cinco minutos, a partida sequer teve equilíbrio. O Paysandu logo abriu vantagem, sempre estando entre 15 e 20 pontos à frente do maior rival, até parte do segundo quarto, quando o Remo ensaiou uma reação e chegou a cortar para 13 pontos.

Mas na reta final do segundo quarto, e em todo o terceiro e quarto períodos, o Papão voltou a abrir 15 pontos ou mais. Com isso, a equipe bicolor precisou apenas administrar na reta final do jogo para garantir mais uma taça no basquete.

Resultados anteriores

A primeira partida foi disputada no Moura Carvalho, com vitória bicolor por 74 a 58. Já o confronto seguinte, no Serra Freire, foi vencido pelos azulinos, por 72 a 67. A vantagem remista se estendeu no terceiro jogo, com nova vitória por 70 a 65, na casa do Paysandu. A reação bicolor veio no quarto duelo, vencido por 67 a 58, forçando a quinta e última partida, que resultou no título do Bicola.

Maior campeão

Com mais este título paraense, o Paysandu conquistou a quarta taça consecutiva do estadual da modalidade. Com isso, o Papão se distanciou ainda mais como o maior campeão do basquete no Estado. Agora são 38 títulos bicolores, contra 29 conquistas do Leão Azul.