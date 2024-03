Paysandu vence o Amazonas-AM e garante importante vantagem nas oitavas da Copa do Brasil Sub-17

Em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil categoria sub-17, o Paysandu venceu de virada o Amazonas-AM, na tarde desta quinta-feira (7), pelo placar de 3 a 1, no Estádio da Curuzu, em Belém, em jogo de ida das oitavas de final do torneio. Com o triunfo, o Papão conquistou importante vantagem na luta para chegar às quartas de finais da competição.

As equipes que subiram para a Série B na categoria profissional no ano passado, iniciaram a disputa por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil Sub-17. O Amazonas iniciou a partida melhor e abriu o placar aos 8 minutos, após o Paysandu perder a posse de bola em seu campo de defesa, Kauê avançou, entrou na área e chutou cruzado, marcando o primeiro da Onça Pintada.

Os meninos do papão deram a resposta aos 26 minutos com um golaço. Contra-ataque bicolor, Sávio lançou o meia Luciano, que sozinho, na saída do goleiro do Amazonas, deu um toque de categoria, por cobertura, e correu para o abraço, empatando o jogo na Curuzu em 1 a 1.

A virada do Papão veio aos 33 minutos, ainda na primeira etapa. Escanteio cobrado do lado esquerdo e abola encontrou a cabeça de Natan, que testou para o chão, virando a partida para o Bicolor.

No segundo tempo a equipe paraense ampliou o marcador. Darlan fez uma boa jogada pela esquerda, entrou na área e foi derrubado e o árbitro assinalou o pênalti. Pedro Henrique cobrou com categoria, deslocando o goleiro e fazendo a festa com os companheiros. Papão 3 a 1.

Com a vitória o Paysandu pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, que mesmo assim estará classificado para as quartas de final. Caso o Amazonas vença por dois gols de diferença a vaga será decidida nos pênaltis. Amazonas x Paysandu voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (13), às 15h, no Estádio Carlos Zamith, na cidade de Manaus (AM).