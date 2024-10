Paysandu vai até Fortaleza e enfrenta o Ceará, na luta pela permanência na Série B

Ceará e Paysandu se enfrentam neste sábado (26), às 17h (horário de Brasília), em jogo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será na Arena Castelão, em Fortaleza, sendo fundamental para as pretensões da equipe, que, a cinco rodadas do fim da competição, luta para permanecer na competição.

O Paysandu já está em solo cearense para o confronto decisivo na luta pela permanência na Série B. Nesta sexta-feira (25), o elenco realizou seu último treinamento no CT do Fortaleza. Com 40 pontos e ocupando a 13ª posição, o Paysandu tem a partida como fundamental para as pretensões de alcançar os 45 pontos, suficientes para garantir a presença na Segundona do próximo ano.

Já o Ceará é o sexto colocado da Série B com 51 pontos e ainda sonha com o acesso, mas precisa vencer e torcer contra seus adversários diretos. O Vila Nova, quinto colocado, tem 52 pontos, enquanto o Mirassol, que está em quarto lugar, soma 56 pontos.

Para esta partida, o técnico Márcio Fernandes tem algumas baixas, mais precisamente quatro, todas oriundas de cartões. No entanto, como nem tudo é problema, o comandante pode ter um retorno importante para os próximos 90 minutos. Matheus Trindade, expulso contra o Coritiba, Robinho, Val Soares e Netinho estão fora. Os últimos três por cartões amarelos. Por outro lado, Leandro Vilela, que estava há mais um mês sem jogar, está liberado após lesão na panturrilha.

O time comandado por Léo Condé chega à próxima partida sem jogadores suspensos, mas com vários atletas pendurados. Nenhum jogador recebeu cartão na partida contra o Santos, disputada na rodada anterior. No entanto, a equipe, que segue na luta pelo acesso, corre o risco de perder jogadores importantes para as partidas decisivas que estão por vir. Entre os pendurados estão Pulga, artilheiro da equipe, Rian, que tem se destacado nas últimas atuações, e Bahia. Matheus Felipe, Rafael Ramos, Recalde, Jean Irmer e Lourenço também entram na lista, todos com dois cartões amarelos. Richard, igualmente pendurado, segue em recuperação no departamento médico.

Ficha Técnica

Data: 26/10/2024

Hora: 17h

Local: estádio Castelão

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: José Reinaldo Nascimento (DF) Júnior e Lucas Costa Modesto (DF)

Quarto Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)

Ceará: Bruno Ferreira, Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lucas Mugni e Lourenço; Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon.

Técnico: Léo Condé

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges (Edilson), Wanderson, Quintana e Lucas Maia; Netinho, João Vieira e Robinho; Paulinho Bóia (Jean Dias), Borasi e Nicolas.

Técnico: Márcio Fernandes