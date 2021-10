Paysandu treina no CT do Criciúma antes de retorno a Belém; dupla lesionada fica de fora

Com viagem a Belém marcada somente para a tarde desta segunda-feira (4), o Paysandu aproveitou a manhã para realizar uma movimentação no centro de treinamento do Criciúma, adversário do último domingo. A atividade não contou com todo o elenco.

Participaram do trabalho somente reservas ou atletas que jogaram menos de 45 minutos da partida diante do Tigre. Desta forma, a lista dos que treinaram contou com Alan Cardoso, Victor Sallinas, Jhonnatan, Ratinho, Bruno Paulista, Wiilian Fazendinha, Luan Santos e Rafael Grampola.

Os demais jogadores permaneceram no hotel onde o clube estava hospedado, em repouso. A delegação alviceleste deixou Criciúma após o almoço com destino direto ao aeroporto de Florianópolis, para pegar o voo de volta a Belém.

Ainda nesta segunda-feira o clube vai emitir um comunicado com o boletim médico do lateral-direito Leandro Silva e do atacante Robinho, que saíram lesionados da partida contra a equipe catarinense.

O próximo compromisso do Papão pelo quadrangular da Série C será na próxima segunda-feira, contra o Botafogo-PB. O duelo será às 20h, na Curuzu. A partida vai marcar o reencontro do time paraense com a Fiel bicolor, já que será a primeira com público desde março de 2020.