Volante do Paysandu projeta partida contra o Belo na série C: 'Não devem jogar de peito aberto'

O empate do Paysandu sem gols diante do Criciúma-SC, fora de casa e dono da melhor campanha como mandante da Série C, agradou o elenco bicolor. O volante Jhonnatan, que entrou no decorrer da partida, avaliou o ponto conquistado como importante e muda o foco para o Botafogo-PB, próximo adversário alviceleste no quadrangular final da Série C. O meio-campista acredita em uma partida dura e de muito estudo contra o Belo, em Belém.

“Nós já fizemos duas partidas contra o Botafogo-PB, é uma equipe que marca muito forte, foi isso que encontramos em Belém e na Paraíba(PB) e acredito que eles devem fazer um jogo seguro, não devem jogar ‘peito aberto’, é uma partida fora de casa [para o Botafogo] e vão buscar jogar no nosso erro. É preciso concentração nesse momento de criação de jogadas para marcar gols, buscar fazer o Botafogo sentir o fator mando de campo do Paysandu, tirar proveito, para conquistarmos a primeira vitória no quadrangular”, comentou.

Partida da próxima segunda-feira (11) será especial para o torcedor. Marca o reencontro da Fiel com o Paysandu, após quase um ano e seis meses longe da Curuzu por conta da pandemia de covid-19. Jhonnatan acredita que será um jogo com a torcida apoiando e cita a saudade da galera em assistir a um jogo do Papão na Curuzu.

“O torcedor joga conforme a partida vai se desenhando, se estivermos buscando o gol, em cima, ele dará apoio como sempre e sabemos que o torcedor está com saudade, daquela atmosfera de uma partida, uns com mais paciência, outros nem tanto, mas acredito que ele irá jogar com a gente e fazer uma boa partida com esse retorno do público ao estádio”, falou.

Lembranças não muito boas

O Paysandu perdeu as duas partidas para o Botafogo nesta Série C e quer a primeira vitória diante dos paraibanos no quadrangular final, porém, o Belo é o lanterna do grupo e um resultado ruim diante do Bicola pode diminuir as chances do time paraibano na competição, porém, volante alviceleste sabe da qualidade do clube nordestino e pede atenção e eficiência da equipe bicolor nas conclusões das jogadas.

“É um jogo que será difícil, um adversário que nos dificultou na competição, amos trabalhar para ter um resultado positivo, fazer um jogo seguro defensivamente e aproveitar as oportunidades lá na frente”, disse.

A experiência

O elenco bicolor possui jogadores rodados, que já atuaram em grandes clubes do futebol brasileiro, que sabe trabalhar com a pressão e isso é um aliado ao grupo, segundo Jhonnatan.

“A experiência ajuda bastante, o Marino é um cara rodado, Paulo Roberto, Grampola, Victor Souza, Rildo, um grupo que já jogou Série A, conseguimos controlar a partida contra o Criciúma e esperamos fazer uma partida bem planejada para tirar proveito dessa experiência”, comentou.

Jogos truncados

A Série C afunilou e chegou em um momento decisivo, onde erros podem custar o acesso para a `Serie B. O volante paraense afirma que a competição é outra, com novos detalhes e que é preciso esquecer o que foi feito na primeira fase.

“Tirando a partida entre Manaus x Novorizontino, todas as outras foram muito iguais, truncadas. Agora é um novo campeonato, tudo se iguala, temos que fazer o fator casa venha a nos ajudar, conseguir bons resultados em Belém e buscar ainda mais para conquistarmos o acesso”, finalizou.