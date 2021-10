Roberto Fonseca comemora empate contra o Criciúma e avalia: 'Melhor Paysandu do campeonato'

Apesar do empate sem gols contra o Criciúma, pela primeira rodada do quadrangular de acesso da Série C, o treinador do Paysandu ficou contente com o resultado. Em entrevista coletiva depois da partida, Roberto Fonseca exaltou a força do adversário, que está invicto jogando em casa, e reforçou a necessidade de se conseguir uma vitória na próxima rodada, jogando na Curuzu.

"Nós sabíamos que iríamos enfrentar hoje. Acho que, em termos de consistência, essa foi a melhor partida do Paysandu no campeonato. Foi um jogo extremamente competitivo, que foi definido no meio de campo", avaliou Fonseca.

Sobre a próxima partida do Paysandu, contra o Botafogo-PB, na Curuzu, o treinador bicolor revelou certa "ansiedade" em encontrar pela primeira vez com a torcida. Segundo ele, vencer na próxima rodada deixaria o Papão em uma posição confortável no grupo, já de olho no acesso à Serie B.

"Sempre que jogava contra o Paysandu, sabia da força da torcida. Espero que possamos ter esse entrosamento, entre torcedor e elenco. Que o público fique orgulhoso daquilo que esteja vendo. Espero que, com essa união, a gente consiga um resultado positivo em casa".

Paysandu e Botafogo-PB se enfrentam na segunda-feira (11), às 19h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.

Veja outros trechos da entrevista de Roberto Fonseca

Lições do jogo contra o Criciúma

"A competitividade de hoje tem que ser repetida. Temos que ser mais agressivos com a bola em casa. Vamos enfrentar na próxima rodada um adversário que já roubou pontos do Paysandu na competição"

Jogadores no departamento médico

"Esperamos essa avaliação clínica. Nosso departamento médico está analisando a volta de alguns jogadores. Hoje perdemos mais dois jogadores por lesão. Felizmente temos um grupo competente e grande. Estamos conseguindo repor as perdas a altura"