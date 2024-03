Paysandu tem problemas no embarque e chega na madrugada no Amazonas para jogo contra Manaus-AM

O Paysandu viaja até o estado do Amazonas para enfrentar o Manaus-AM, pela partida de ida das quartas de final da Copa Verde, nesta quinta-feira (21). No caminho, o Papão teve imprevistos na hora do embarque e teve seu voo cancelado. Com isso, a equipe bicolor desembarca na capital amazonense no início da madrugada desta quinta-feira (21).

Inicialmente, a chegada à Manaus estava prevista para às 21h (horário local) desta quarta-feira (20), mas o voo que sairia de Belém às 20h10 (horário da capital paraense) foi cancelado. A informação foi confirmada pela assessoria do clube, em nota.

Segundo a nota, outros atletas e integrantes da comissão técnica aguardam no Aeroporto Internacional de Val-de-Cans a próxima aeronave, prevista para decolar às 23h.

O Paysandu vai enfrentar o Manaus-AM na quinta-feira, às 21h (horário de Belém), na Arena da Amazônia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde.