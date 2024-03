Definido o adversário do Paysandu nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17; veja os confrontos

Após eliminar o Amazonas-AM nas oitavas de final da Copa do Barsil Sub-17, o Paysandu já sabe quem irá enfrentar nas quartas de finais da competição nacional. O clube bicolor terá pela frente o Sport-PE, equipe que terminou com a terceira melhor campanha no torneio.

O Paysandu é a única equipe do Norte do país que ainda está na briga pela taça da Copa do Brasil Sub-17. O Papão passou pela primeira fase vencendo o São Paulo-AP, na Curuzu. Já na segunda fase o clube alvicleste enfrentou o Amazonas, em jogos de ida e volta, com o Papão garantindo a classificação nas disputas de pênaltis, fora de casa. No geral, o clube paraense terminou a fase com a sexta melhor campanha e por isso irá cruzar com o Sport nas quartas.

Já o adversário do Paysandu, o Sport, passou pelo CSP-PB, na primeira fase pelo placar de 6 a 0. Já nas oitavas de final, o Leão da Ilha despachou o Ceará, após empate na cidade de Fortaleza (CE) e vitória pelo placar de 2 a 0 em Recife (PE).

Por ter terminado as oitavas de final com uma melhor campanha, o Sport terá a oportunidade de fazer o jogo de volta em Recife (PE), contra o Paysandu. As datas, horários e locais ainda serão definidas pela Confederação Brasileira de Futebol. No site da instituição que comanda o futebol brasileiro as partidas de ida estão marcadas para ocorrer no dia 3 de abril, sem datas para os jogos de volta.

Além de Sport e Paysandu, mais três confrontos marcam as disputas das quartas de finais da Copa do Brasil Sub-17, com destaque para o clássico entre Corinthians-SP x São Paulo-SP; veja os jogos:

Cruzeiro-MG x Maranhão-MA

Fluminense-RJ x CRB-AL

Sport-PE x Paysandu-PA

São Paulo-SP x Corinthians-SP