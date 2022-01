Paysandu sorteia torcedores que vão almoçar com Henan e Ricardinho; assista e veja quem são

Foram sorteados os nomes dos dois torcedores do Paysandu que vão participar de um almoço com os jogadores Henan e Ricardinho. De acordo com o clube, os escolhidos foram Wilson dos Passos Monteiro e Maurício Manoel da Silva dos Santos. O encontro vai ser realizado pelo programa Sócio Fiel Bicolor.

Os ganhadores terão um almoço marcado com os jogadores do elenco na unidade do Point do Açaí, localizada na esquina das avenidas Boulevard Castilhos França, esquina com Presidente Vargas. O encontro será às 11h30 desta sexta-feira (7). A apresentação da carteirinha de vacinação contra a covid-19 é obrigatória.

As escolhas dos torcedores foi feita por meio de um sorteio. Para participar, bastava o torcedor estar em dia com as mensalidades. Segundo o Paysandu, o sócio do clube possui 2,5 mil adeptos.

Os planos de sócio-torcedor do Paysandu variam de R$ 9,90 a R$ 80. Mais informações, clique aqui.