Mais reforços: Ricardinho e outros dois jogadores chegam a Belém para defender o Paysandu

O Papão não para! Após anunciar o desembarque em Belém de seis reforços para a temporada 2022, o clube informou que três novos jogadores chegaram a capital do Pará para vestir a camisa bicolor. Os atletas devem se apresentar nos próximos dias para a pré temporada.

Os três atletas que chegaram em Belém foram Robinho, William Fazendinha e Ricardinho. Eles se juntam a Héverton, Marcão, Genílson, João Paulo, Bileu e Henan que também desembarcaram neste final de semana.

Antes de acertar com o Papão, Robinho estava no Confiança-SE, onde jogou a Série B deste ano. Pelo clube sergipano, o atacante disputou 28 jogos e marcou apenas um gol.

Já William Fazendinha já estava no Papão na última temporada, mas saiu de Belém para comemorar as festas de final de ano. O jogador teve o contrato com o Bicola prorrogado até o final do Campeonato Paraense.

O outro reforço, Ricardinho, foi anunciado como um dos possíveis destaques do Paysandu para este ano. O meia é um jogador com bastante rodagem pelo futebol brasileiro. O grande momento da carreira do jogador, no entanto, foi quando ele defendeu as cores do Ceará. Foram sete temporadas pelo clube nordestino, entre 2013 e 2020. Com a camisa do Vovô, Ricardinho marcou 39 gols em mais de 300 jogos pelo clube.