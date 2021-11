Paysandu se reapresenta na Curuzu após eliminação na Série C

O elenco do Paysandu se reapresentou na tarde desta quarta-feira (4) no estádio da Curuzu, em Belém. Esta foi a primeira vez que o elenco se reuniu depois da derrota por um a 1 a 0 para o Botafogo-PB, pelo quadrangular de acesso da Série C. A equipe bicolor não tem mais chances de subir à segunda divisão neste ano.

Segundo a assessoria do clube, os jogadores realizaram um treino físico no estádio da Curuzu. No entanto, a comunicação do Paysandu informou que não serão divulgadas imagens das atividades.

A reapresentação do elenco ocorre um dia depois que o presidente do clube, Maurício Ettinger, divulgou uma carta aberta ao torcedor, explicando os motivos do fracasso da equipe no ano. Segundo o mandatário do Papão, houve erros nas contratações de jogadores durante a temporada.

Apesar de eliminado, o Paysandu ainda tem um último compromisso pela Série C 2021. No sábado (6), o Papão enfrenta o Criciúma, às 17h, no estádio da Curuzu, em Belén. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.