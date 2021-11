Torcedores respondem 'carta' de Ettinger e pedem a renúncia do presidente do Paysandu

A carta feita pelo presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, que foi exposta em seu perfil no Instagram, fez com que vários torcedores do Papão respondessem à publicação, vários deles pedindo a renúncia de Ettinger do cargo máximo do clube alviceleste.

Ettinger está no seu primeiro ano de mandato, mas a eliminação da Série C de forma melancólica, sem nenhuma vitória no quadrangular final e com uma rodada de antecedência, fez com torcedores buscassem explicações junto ao presidente.

“A torcida não acredita em nada e nem confia em quem está dentro do clube hoje”

“Todo ano a mesma desculpa esfarrapada. Eu li essas mesmas palavras do Tony, do Ricardo Gluck Paul e de ti. Vocês não se cansam? A torcida já cansou’

“Seja digno. Renuncie. Não continue em 2022, pois a torcida já sabe que serão repetidos todos os erros desse ano. Vocês continuarão contratando atletas por indicação de empresários, Isso ficou evidente com esse elenco podre de 2021. Peço, mais uma vez: renuncie”

“Engraçado que até bem pouco tempo atrás o grupo era bom e etc. Renuncie, devolva o Paysandu para quem realmente ama, para fazer um trabalho sério. Chega de vocês”

“Quase chorei aqui. Aí lembrei de vocês da Novos Rumos estão há quatro anos na pífia Série C. Que não fazem nenhum planejamento para o time e vivem de desculpas esfarrapadas. Renuncia”

“Renuncia e rasga do Paysandu”

O presidente bicolor Maurício Ettinger fará uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (4), às 17h, na Curuzu, de forma presencial, para esclarecer alguns pontos ocorridos com o Paysandu e também debater o futuro alviceleste.