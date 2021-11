Fim do silêncio: presidente do Paysandu convoca imprensa para entrevista coletiva

O Paysandu anunciou que o presidente do clube, Maurício Ettinger, vai conceder uma entrevista coletiva na tarde de quinta-feira (4) no estádio da Curuzu. O evento será realizado de forma presencial, a partir das 17h. Esta será a primeira vez que o presindente do clube falará com os jornalistas depois da "greve de silêncio" bicolor.

No dia 25 de outubro, após a derrota para o Ituano por 4 a 1, dentro de casa, pelo quadrangular de acesso da Série C, a assessoria de comunicação do Paysandu informou que as entrevistas coletivas de jogadores da equipe estavam suspensas. De acordo com o clube, a decisão foi tomada de forma conjunta entre atletas comissão técnica e direção.

Desde então, o clube ficou em silêncio. O Papão apenas continuava disponibilizando fotos e vídeos dos treinamentos. No entanto, as tradicionais entrevistas de jogadores e treinadores antes e depois dos jogos não ocorreram.

Nesta semana, o Paysandu informou que daria foco na equipe sub-20, que participa do Campeonato Paraense da categoria a partir deste final de semana. Por conta disso, na terça e na quarta, jogadores e o treinador da equipe, Aylton Costa, tiveram entrevistas divulgadas pela assessoria bicolor.

Na terça, o próprio presidente Ettinger divulgou uma carta aberta aos torcedores. No documento, ele avaliou o ano e admitiu decisões erradas, como na contração de jogadores. Segundo o mandatários, várias aquisições de atletas foram mal feitas ou renderam abaixo do esperado.

Apesar de eliminada, a equipe ainda tem um último compromisso pela Série C 2021. No sábado (6), o Papão enfrenta o Criciúma, às 17h, no estádio da Curuzu, em Belén. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.