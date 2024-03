Paysandu retorna à Curuzu para enfrentar o Bragantino pelas quartas de final do Parazão

Após vencer o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paraense, o Paysandu retorna à Curuzu para o segundo tempo da decisão com o Bragantino, a partir das 17h deste domingo (17). As duas equipes decidem quem segue na competição, com vantagem bicolor até aqui. Para avançar, o Tubarão precisa reverter a vantagem de três gols ou igualar o placar para levar a decisão às penalidades máximas. Quem vencer encara o vencedor de Águia e Caeté.

A semana bicolor foi um tanto agitada. Depois de vencer o Bragantino por 3 a 0, a equipe viajou até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, pela Copa do Brasil, mas acabou eliminado após derrota por 3 a 1. Passado o compromisso, a delegação retornou para Belém, onde seguiu a rotina de treinos, ajustes e montagem do time. Para este embate, o técnico Hélio dos Anjos deve contar com força máxima, já que não há jogadores no Departamento Médico ou suspensos por cartão.

Dono da melhor campanha no estadual, o Paysandu entra em campo como favorito diante de sua torcida. Até o momento, no entanto, o treinador do bicola não sinalizou nenhuma formação. Ao contrário. Contra o Juventude, o treinador mexeu em todo meio-campo após algumas falhas que custaram a desclassificação, tirando Gabriel Bispo, Val Soares, Robinho e Edinho. Para este jogo, a permanência deles entre os titulares fica incerta.

Do lado do Bragantino, a principal questão é a presença do centroavante Gileard. O goleador do Braga jogou no último sábado, mas pediu para a diretoria do clube uma liberação de alguns dias para retornar ao Maranhão, onde vive a família. O jogador foi atendido e até o momento não se sabe se ele já retornou ao elenco comandado por Marquinhos Taíra. Caso ele retorne, o treinador deve mantê-lo na formação titular, ao lado de Edicleber e Charles.

Ficha Técnica

Data: 17/03

Hora: 17h

Local: Estádio da Curuzu

Árbitro: Klever da Costa Lobo.

Assistentes: Nayara Lucena Soares e Emanoel Ferreira do Amaral Junior.

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Wanderson, Lucas Maia, Kevyn; Gabriel Bispo, Val Soares, Biel, Edinho; Jean Dias e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos

Bragantino: Henrique; Crhistyan, Matheus Lopes, Rafael, Venílson; Aldomar, Gully, Tirson, Edicléber; Charles e Gileard (Andrezinho).

Técnico: Marquinhos Taíra.