Paysandu: rescisão de técnico é protocolada na CBF

Após a saída do Paysandu e contratação pelo Operário-PR, que disputa a Série B, o técnico Matheus teve a sua rescisão contratual com o Papão protocolada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). O treinador comandou a equipe em apenas quatro partidas na Série C, com dois empates e duas derrotas e deixou o clube alviceleste perto da zona de rebaixamento.

Leia mais:

Carlos Ferreira: comentarista aponta razões para a saída de Matheus Costa do Paysandu

Após demissão de treinador, torcida do Paysandu pede a efetivação de Leandro Niehues no cargo

Enquete: maioria dos torcedores do Paysandu acreditava na demissão do treinador