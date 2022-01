Paysandu: reformadas, veja como ficaram as novas cabines de imprensa e camarotes da Curuzu

O Paysandu fez algumas reformas no setor de camarote e nas cabines de imprensa na Curuzu. As obras foram para ampliar e modernizar os espaços. Um dia antes de estrear em casa no Parazão contra o Bragantino, as novas instalações recebem os ajustes finais.

As cabines da imprensa foram realocadas para a parte superior das arquibancadas centrais. Além disso, agora os espaços estão climatizados. Apesar de terem sido mudadas de lugar, o acesso da imprensa continuará o mesmo, apenas um andar abaixo dos camarotes.