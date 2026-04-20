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Paysandu reencontra Vasco após quase 10 anos do último confronto entre as equipes; veja retrospecto

Papão recebe o Gigante da Colina nesta terça-feira (21) pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil

O Liberal
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Papão busca vaga histórica nas oitavas de final da Copa do Brasil (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu recebe o Vasco nesta terça-feira (21) no Mangueirão pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre cerca de 10 anos após o último confronto entre as equipes. 

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O último confronto entre o Papão e o Gigante da Colina ocorreu em outubro de 2016, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Mangueirão, o Bicola venceu o Vasco por 3 a 1, com gols de Gilvan, Bruno Veiga e João Lucas, e Ederson, para o lado vascaíno. 

Na ocasião, esta foi a segunda vitória seguida do Paysandu sobre o time carioca. Antes disso, o Papão havia superado o Vasco por 2 a 0, com dois gols do volante Jhonnatan, em São Januário, em partida válida pela 10ª rodada da Série B daquele ano. 

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Os resultados foram muito importantes para o Bicola, que conseguiu a permanência na Segundona, terminando o campeonato na 14ª posição, com 49 pontos. Já o Vasco, apesar dos reveses, garantiu o retorno à Série A. 

image Paysandu x Vasco em 2016 (Divulgação / Vasco)

Retrospecto geral

No geral, em jogos oficiais, Paysandu e Vasco já se enfrentaram 15 vezes. O clube carioca leva uma pequena vantagem com oito vitórias. O time bicolor não fica muito atrás e tem seis triunfos sobre o Gigante da Colina. Apenas uma partida entre as equipes terminou empatada. 

Agora, quase 10 anos após o último duelo, os times entraram em campo e disputam uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, além da premiação de R$ 3 milhões. 

O Paysandu disputa a Copa do Brasil desde a terceira fase. Passou pela Portuguesa-RJ e pela Portuguesa-SP até chegar à quinta etapa do torneio. Já a equipe cruzmaltina faz a estreia na disputa, pois faz parte do grupo de clubes da Série A do futebol brasileiro. 

Agenda

A partida entre Paysandu e Vasco ocorre às 21h30, no estádio Mangueirão. O jogo terá cobertura completa em OLiberal.com, com transmissão Lance a Lance, além de narração na Rádio Liberal+. 

Veja o retrospecto 

  • 2016-10-04 - Paysandu 3-1 Vasco - Série B 2016 
  • 2016-06-18 - Vasco 0-2 Paysandu -  Série B 2016 
  • 2005-11-20 - Vasco 4-0 Paysandu -  Brasileirão 2005
  • 2005-08-10 - Paysandu 0-2 Vasco - Brasileirão 2005
  • 2004-09-07 - Vasco 0-1 Paysandu - Brasileirão 2004
  • 2004-05-15 - Paysandu 1-2 Vasco - Brasileirão 2004
  • 2003-11-05 - Paysandu 1-2 Vasco - Brasileirão 2003
  • 2003-07-12 - Vasco 0-2 Paysandu - Brasileirão 2003
  • 2002-09-11- Paysandu 2-0 Vasco - Brasileirão 2002
  • 1995-10-22 - Vasco 6-1 Paysandu - Brasileirão 1995
  • 1994-10-05 - Paysandu 1-0 Vasco - Brasileirão 1994
  • 1992-02-16 Vasco 2-0 Paysandu - Brasileirão 1992
  • 1982-02-10 - Vasco 2-0 Paysandu - Brasileirão 1982
  • 1982-01-31 - Paysandu 1-3 Vasco - Brasileirão 1982
  • 1974-03-23 - Paysandu 0-0 Vasco -  Brasileirão 1974
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