Paysandu reencontra Vasco após quase 10 anos do último confronto entre as equipes; veja retrospecto Papão recebe o Gigante da Colina nesta terça-feira (21) pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil O Liberal 20.04.26 12h04 Papão busca vaga histórica nas oitavas de final da Copa do Brasil (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu recebe o Vasco nesta terça-feira (21) no Mangueirão pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre cerca de 10 anos após o último confronto entre as equipes. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O último confronto entre o Papão e o Gigante da Colina ocorreu em outubro de 2016, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Mangueirão, o Bicola venceu o Vasco por 3 a 1, com gols de Gilvan, Bruno Veiga e João Lucas, e Ederson, para o lado vascaíno. Na ocasião, esta foi a segunda vitória seguida do Paysandu sobre o time carioca. Antes disso, o Papão havia superado o Vasco por 2 a 0, com dois gols do volante Jhonnatan, em São Januário, em partida válida pela 10ª rodada da Série B daquele ano. VEJA MAIS Paysandu confirma venda de Pedro Henrique ao Flamengo; volante fica no Papão até o fim da Série C Diretoria do Paysandu também confirmou que o clube bicolor ficará com um percentual do jogador No Abril Azul, Paysandu reforça ações de inclusão e pioneirismo na causa autista Iniciativas do clube levam acolhimento a torcedores com TEA e ampliam debate sobre inclusão no futebol Júnior Rocha cobra mais efetividade do Paysandu após empate na Curuzu Treinador reconhece bom desempenho, mas aponta falhas no último passe e na finalização como entraves para primeira vitória em casa Os resultados foram muito importantes para o Bicola, que conseguiu a permanência na Segundona, terminando o campeonato na 14ª posição, com 49 pontos. Já o Vasco, apesar dos reveses, garantiu o retorno à Série A. Paysandu x Vasco em 2016 (Divulgação / Vasco) Retrospecto geral No geral, em jogos oficiais, Paysandu e Vasco já se enfrentaram 15 vezes. O clube carioca leva uma pequena vantagem com oito vitórias. O time bicolor não fica muito atrás e tem seis triunfos sobre o Gigante da Colina. Apenas uma partida entre as equipes terminou empatada. Agora, quase 10 anos após o último duelo, os times entraram em campo e disputam uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, além da premiação de R$ 3 milhões. O Paysandu disputa a Copa do Brasil desde a terceira fase. Passou pela Portuguesa-RJ e pela Portuguesa-SP até chegar à quinta etapa do torneio. Já a equipe cruzmaltina faz a estreia na disputa, pois faz parte do grupo de clubes da Série A do futebol brasileiro. Agenda A partida entre Paysandu e Vasco ocorre às 21h30, no estádio Mangueirão. O jogo terá cobertura completa em OLiberal.com, com transmissão Lance a Lance, além de narração na Rádio Liberal+. Veja o retrospecto 2016-10-04 - Paysandu 3-1 Vasco - Série B 2016 2016-06-18 - Vasco 0-2 Paysandu - Série B 2016 2005-11-20 - Vasco 4-0 Paysandu - Brasileirão 2005 2005-08-10 - Paysandu 0-2 Vasco - Brasileirão 2005 2004-09-07 - Vasco 0-1 Paysandu - Brasileirão 2004 2004-05-15 - Paysandu 1-2 Vasco - Brasileirão 2004 2003-11-05 - Paysandu 1-2 Vasco - Brasileirão 2003 2003-07-12 - Vasco 0-2 Paysandu - Brasileirão 2003 2002-09-11- Paysandu 2-0 Vasco - Brasileirão 2002 1995-10-22 - Vasco 6-1 Paysandu - Brasileirão 1995 1994-10-05 - Paysandu 1-0 Vasco - Brasileirão 1994 1992-02-16 Vasco 2-0 Paysandu - Brasileirão 1992 1982-02-10 - Vasco 2-0 Paysandu - Brasileirão 1982 1982-01-31 - Paysandu 1-3 Vasco - Brasileirão 1982 1974-03-23 - Paysandu 0-0 Vasco - Brasileirão 1974 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 Futebol Copa do Brasil: Spinelli 'resolve' e Vasco vence o Paysandu no Mangueirão O jogo de ida da quinta fase foi marcado pelo oportunismo do camisa 77, que deu a vantagem aos cariocas para o jogo de volta, no dia 13 de maio 21.04.26 23h30 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17