Júnior Rocha cobra mais efetividade do Paysandu após empate na Curuzu

O técnico Júnior Rocha adotou um tom direto após o empate em 1 a 1 do Paysandu com o Barra-SC, pela terceira rodada da Série C. Apesar de reconhecer o bom desempenho da equipe, o treinador voltou a destacar a falta de efetividade como principal obstáculo para a primeira vitória bicolor em casa.

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“É sempre difícil explicar quando você tem bons números. O que a gente quer é vencer, ganhar jogos e fazer a alegria do torcedor. Tivemos o mérito de sair na frente, mas faltou o último passe, o último toque”, afirmou.

O Paysandu chegou aos cinco pontos, mas segue sem triunfar diante da torcida na Curuzu. Para Júnior Rocha, o cenário exige evolução imediata, especialmente na construção das jogadas ofensivas. “Não tem muito o que dizer: faltou o gol, a bola entrar. Criamos mais, mas não fomos efetivos”, completou.

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O treinador também ponderou sobre o nível do adversário, mas reforçou que o resultado ficou aquém do esperado. “Não podemos menosprezar o Barra, que é campeão catarinense, está na quinta fase da Copa do Brasil e vai enfrentar o Corinthians, sem contar a estrutura deles, que é muito forte, maior e melhor do que a de muitos clubes que estão na Série A", garantiu.

Para ele, o Paysandu deixou escapar um resultado que seria importante não só para o elenco. "Queríamos muito essa vitória para dar tranquilidade ao torcedor, que continua vindo e nos apoiando incondicionalmente”, disse.

Com o resultado, o Papão chega aos três jogos na Série C sem vencer em casa. A única vitória até o momento foi na primeira rodada, diante do Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira.