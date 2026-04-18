Júnior Rocha cobra mais efetividade do Paysandu após empate na Curuzu Treinador reconhece bom desempenho, mas aponta falhas no último passe e na finalização como entraves para primeira vitória em casa O Liberal 18.04.26 21h33 Junior Rocha lamentou o resultado e cobrou postura mais ofensiva dos seus atletas. (Wagner Santana / O Liberal) O técnico Júnior Rocha adotou um tom direto após o empate em 1 a 1 do Paysandu com o Barra-SC, pela terceira rodada da Série C. Apesar de reconhecer o bom desempenho da equipe, o treinador voltou a destacar a falta de efetividade como principal obstáculo para a primeira vitória bicolor em casa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “É sempre difícil explicar quando você tem bons números. O que a gente quer é vencer, ganhar jogos e fazer a alegria do torcedor. Tivemos o mérito de sair na frente, mas faltou o último passe, o último toque”, afirmou. O Paysandu chegou aos cinco pontos, mas segue sem triunfar diante da torcida na Curuzu. Para Júnior Rocha, o cenário exige evolução imediata, especialmente na construção das jogadas ofensivas. “Não tem muito o que dizer: faltou o gol, a bola entrar. Criamos mais, mas não fomos efetivos”, completou. VEJA MAIS Paysandu empata com o Barra-SC na Curuzu e sobe momentaneamente ao G4 da Série C Kleiton Pego fez o gol bicolor e Warley descontou para os catarinenses Flamengo confirma contratação de Pedro Henrique; veja a lista de paraenses que passaram pelo clube Pedro Henrique, de 18 anos, é vendido por R$ 3,04 milhões e seguirá no Papão até o fim da Série C Oscar Schmidt era Paysandu? Relembre a última visita do 'Mão Santa' em Belém Ex-jogador esteve na capital paraense e recebeu camisas do clube bicolor durante evento no Hangar O treinador também ponderou sobre o nível do adversário, mas reforçou que o resultado ficou aquém do esperado. “Não podemos menosprezar o Barra, que é campeão catarinense, está na quinta fase da Copa do Brasil e vai enfrentar o Corinthians, sem contar a estrutura deles, que é muito forte, maior e melhor do que a de muitos clubes que estão na Série A", garantiu. Para ele, o Paysandu deixou escapar um resultado que seria importante não só para o elenco. "Queríamos muito essa vitória para dar tranquilidade ao torcedor, que continua vindo e nos apoiando incondicionalmente”, disse. Com o resultado, o Papão chega aos três jogos na Série C sem vencer em casa. A única vitória até o momento foi na primeira rodada, diante do Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série c 2026 paysandu x barra-sc jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Júnior Rocha cobra mais efetividade do Paysandu após empate na Curuzu Treinador reconhece bom desempenho, mas aponta falhas no último passe e na finalização como entraves para primeira vitória em casa 18.04.26 21h33 Futebol Paysandu empata com o Barra-SC na Curuzu e sobe momentaneamente ao G4 da Série C Kleiton Pego fez o gol bicolor e Warley descontou para os catarinenses 18.04.26 18h20 Futebol Paysandu recebe o Barra-SC na Curuzu de olho no G8 da Série C Os bicolores voltam a jogar diante da torcida, em busca da segunda vitória na competição 18.04.26 8h00 FUTEBOL Paysandu confirma venda de Pedro Henrique ao Flamengo; volante fica no Papão até o fim da Série C Diretoria do Paysandu também confirmou que o clube bicolor ficará com um percentual do jogador 17.04.26 14h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu recebe o Barra-SC na Curuzu de olho no G8 da Série C Os bicolores voltam a jogar diante da torcida, em busca da segunda vitória na competição 18.04.26 8h00 Futebol Paysandu empata com o Barra-SC na Curuzu e sobe momentaneamente ao G4 da Série C Kleiton Pego fez o gol bicolor e Warley descontou para os catarinenses 18.04.26 18h20 FUTEBOL Jornal espanhol chama Robinho Jr. de 'novo Neymar' em meio a negociação de renovação com Santos Filho de Robinho é tratado como joia, mas teve impasse recente por mais espaço no time principal 18.04.26 11h02 Futebol Remo libera três jogadores para acompanhar chegada dos filhos Atletas deixam compromissos da equipe para viver momento marcante com as famílias 18.04.26 19h43