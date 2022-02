Paysandu recebe o Caeté na Curuzu e quer manter campanha 100% no Parazão

Após dez dias longe dos gramados o Paysandu volta a campo para mais uma partida do Parazão de 2022. Nesta quarta-feira (9) o Papão enfrenta o Caeté, na Curuzu, pela quarta rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com.

VEJA MAIS:

Para o duelo, o Bicola chega motivado e com uma campanha de 100% de aproveitamento na competição. Na última rodada, o Papão enfrentaria o Independente, fora de casa, mas a partida foi adiada devido ao péssimo gramado no estádio Navegantão, em Tucuruí. Desde então, o Paysandu segue treinando e focado na próxima partida pelo estadual.

Já o Caeté está com uma campanha consistente na competição. A equipe de Bragança vem à Curuzu para conquistar pontos, já de olho em uma possível classificação à próxima fase do torneio. No momento, o clube acumula seis pontos - duas vitória e uma derrota - nos três primeiros jogos do Parazão 2022. Na última rodada, a equipe venceu o Águia de Marabá por 3 a 1 no estádio Diogão, no nordeste do estado.

Como vêm as equipes?

O Paysandu terá um grande reforço para a partida desta quinta. O goleiro Thiago Coelho, contratado do Remo no início da temporada, se recuperou de uma lesão muscular na coxa e está liberado pelo departamento médico bicolor. A ideia é que ele comece a partida como titular, no lugar de Elias Curzel.

O Caeté poderá ter o retorno do atacante Geovane. O jogador foi expulso na partida contra o Tapajós, pela segunda rodada, e esteve de fora do duelo contra o Águia de Marabá no último final de semana. O atleta já cumpriu suspensão automática e está apto para o jogo.

Especulações

Apesar da boa fase do Paysandu no Parazão, a equipe vive com incertezas em relação à comissão técnica. Na última segunda-feira (7) o treinador bicolor Márcio Fernandes admitiu ter recebido sondagens do Novorizontino, equipe que disputa a Série B do Brasileirão. Apesar do contato, o técnico disse que nenhuma proposta oficial foi feita pelo clube paulista.

Ficha técnica

Paysandu x Caeté

Data: quinta-feira, 9 de fevereiro

Horário: 20h

Local: Estádio da Curuzu, Belém

Arbitragem: Dewson Fernando Freitas da Silva

Assistentes: Nayara Lucena Soares e Felipe Souza da Silva

Paysandu: Thiago Coelho; João Paulo, Marcão, Genílson e Patrick Brey; Bileu, Ricardinho e José Aldo; Dioguinho, Marcelo Toscano e Henan. Técnico: Márcio Fernandes.

Caeté: Deco Jr.; Murilo, Igor João, Carciano e PC Timborana; Pará, Keoma e Júnior Araújo; Tácio, Joel e Geovane. Técnico: Josué Teixeira.