Com lance polêmico, Paysandu perde para o Paraná pelo Brasileiro de Aspirantes

Em um jogo bastante equilibrado entre Paysandu e Paraná, na cidade de Curitiba, os donos da casa conquistaram a vitória na tarde desta sexta-feira (13), pela sétima rodada do Brasileirão de Aspirantes.

Aos 8 minutos do segundo tempo, Flávio abriu o placar para o Paysandu. Após o gol, o Papão tentou várias vezes aumentar o placar, mas o Paraná buscou o empate. Aos 46 minutos do segundo, o Paraná empatou a partida com Helbert. A virada do Paraná veio com Leonardo. O gol foi questionado pela equipe do Paysandu, mas a arbitragem validou.

Com essa derrota, o Paysandu caiu para a sexta colocação do grupo A com nove pontos. A próxima partida dos bicolores será na próxima quinta-feira (19), no estádio do Mangueirão, às 15h, em Belém, diante do CRB-AL.