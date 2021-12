Paysandu oficializa empréstimo de goleiro Victor Souza para clube paulista

O Paysandu oficializou nesta sexta-feira (17) o empréstimo do goleiro Victor Souza. De acordo com o Papão, o arqueiro vai defender as cores do Água Santa-SP durante o estadual. A informação já havia sido adiantada pela equipe de O Liberal.

De acordo com o Paysandu, o empréstimo está previsto para durar até o final do Campeonato Paulista, no dia 5 de abril. O vínculo do goleiro com o Bicola termina apenas no final de 2022.

Victor Souza perdeu espaço dentro da Curuzu depois da chegada de outro goleiro, Thiago Coelho, ex-Remo. Devido ao desempenho na última temporada pelo Leão Azul, espera-se que Thiago seja titular.

Outra opção seria o Paysandu utilizar um goleiro mais novo como titular. Na semana passada, o Bicola acertou um novo vínculo com o goleiro Elias Curzel, que esteve no clube nesta temporada. No entanto, o arqueiro atuou apenas uma vez com a camisa bicolor em 2021.

Victor Souza foi titular no gol bicolor em 2021 e disputou 42 jogos defendendo a camisa do Papão, conquistado a confiança de todos os quatro técnicos que passaram pela equipe alviceleste na temporada. Victor Souza deixa o Paysandu com o título do Campeonato Paraense.