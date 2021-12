Goleiro do Paysandu reforça sobre foto com zagueiro ex-Remo: 'Antiga'

O goleiro e capitão do Paysandu Victor Souza respondeu à suposta participação na despedida do zagueiro Rafael Jansen, agora ex-Remo. Em contato com O Liberal, Victor contou que a foto é antiga e que não esteve em nenhum encontro nesta semana de Re-Pa com Jansen e amigos:

"[A foto é] antiga, isso foi muito maldoso. Logo em um clássico. Despedida ainda? Ele é meu vizinho. Minha esposa é melhor amiga da esposa dele, mas não foi despedida. Foi aniversário de uma criança de um amigo em comum. Tem nada de despedida, querem criar confusão", disse Victor Souza.

Rafael Jansen utilizou o Instagram para agradecer pelo apoio dos amigos neste ano e falar sobre o fim de ciclo no Clube do Remo. Victor Souza aparece na foto postada pelo zagueiro, que seria antiga, segundo o próprio goleiro:

Vale lembrar que, neste sábado (4), às 17h, no Baenão, Remo e Paysandu decidem uma vaga na final da Copa Verde. O vencedor encara o Vila Nova na decisão. O Re-Pa terá transmissão lance a lance em OLiberal.com, além de pré e pós-jogo no Youtube e Facebook de OLiberal.com