Paysandu lamenta morte de ex-jogador Heyder

O Paysandu lamentou a morte de Heyder, que foi atacante do clube entre o final da década de 1970 e o início dos anos 80. O ex-jogador faleceu nesta terça-feira (23) por complicações da covid-19.

"O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento de Heyder, ex-atleta bicolor entre o final da década de 1970 e início dos anos 80. Quando atuava com a camisa do clube, o ponta-direita conquistou um bicampeonato paraense pelo Papão. O destaque obtido na Curuzu o levou a outros grandes clubes brasileiros. A instituição se solidariza com seus familiares e amigos neste momento de dor", disse o clube.

