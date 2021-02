Bicampeão pelo Paysandu, Heyder morre aos 61 anos vítima da covid-19

O ex-jogador Heyder faleceu nesta terça-feira (23) vítima da covid-19. Ele estava internado na UTI do Hospital de Campanha do Hangar há alguns dias, chegou a ser intubado, mas acabou não resistindo e foi mais uma vítima da pandemia do novo coronavírus

Heyder tinha 61 anos, nasceu na capital paraense e atuou como atacante entre as décadas de 1970 e 1990. Apesar de ser ter uma família que torcia pelo Remo, Heyder começou a carreira no Paysandu. No time alviceleste, foi bicampeão paraense entre as décadas de 70 e 80. Ele também foi artilheiro do estadual paraense pelo Paysandu, com oito gols, em 1981.

Ex-jogador Heyder quando jogava pelo Cruzeiro (Arquivo pessoal) (Arquivo pessoal)

Depois, foi emprestado para o Sport-PE. Começava aí a passagem por outros times do Brasil. Ele jogou no jogou no Náutico-PE, Vitória-BA, Bahia, Cruzeiro, Flamengo e Internacional.

O ex-atacante chegou a participar de um amistoso pelo Remo. Depois, se aposentou, em 1993.