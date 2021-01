Exclusivo: Paysandu irá enviar ofício contra arbitragem do jogo diante do Londrina-PR

O Paysandu enviará um ofício, destinando-o a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), contra a arbitragem de Emerson de Almeida Ferreira (MG), que apitou o empate sem gols do time bicolor contra o Londrina-SC, realizado na última segunda-feira (04). A informação foi confirmada pelo presidente alviceleste, Ricardo Gluck Paul - cujo mandato foi prorrogado até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. "Faremos ainda hoje", revelou Gluck Paul, seguindo. "O juiz abusou ontem de autoridade. Nos acuou desde antes do jogo. Lamentável demais", afirmou.

Um dos cartões amarelos, para o volante Wellington Reis, foi dado com apenas dois minutos de jogo. No total, segundo a súmula do site da CBF, o Papão tomou seis cartões amarelos (Wesley Matos, Nicolas, Vítor Feijão, Wellington Reis, Juninho e Jefinho - que sequer entrou em campo). Além disso, um jogador (o lateral-direito Tony) foi expulso do banco de reservas - foi substituído por Willyam.

No caso do Londrina-SC, ainda de acordo com a súmula na CBF, foram distribuídos cinco cartões amarelos, sem nenhuma expulsão.

O treinador do Paysandu, João Brigatti, voltou a tocar no assunto, na coletiva pós-jogo. "Deixar registrado aqui que o esse juiz fez com a gente... Nossa diretoria tem que tomar cuidado. Ele vem, dá cartão, encheu a nossa equipe de cartão desnecessariamente. O pessoal do banco tomou cartão. Conseguimos nos superar: contra tudo e contra todos. Não gosto de reclamar disso, mas não tinha que deixar registrado: nunca vi uma arbitragem tão ruim como essa", avaliou.

