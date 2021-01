Antes do clássico, dupla Re-Pa pede mudança no horário de partida da Série C

O Re-Pa de domingo (10) vale o acesso antecipado à Série B para Paysandu e Remo - com um combinação de resultados: quem vencer, subirá em caso de empate entre Londrina-SC e Ypiranga-RS. Mas, antes da partida, a dupla se aliou para pedir que o clássico e a partida Londrina x Ypiranga sejam realizados no mesmo horário.

Até o momento, o clássico Re-Pa está marcado para as 18h, no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), com o mando do Paysandu. Já o outro duelo do grupo foi agendado para as 20h do mesmo dia, no Estádio do Café, em Londrina (PR).

Os presidentes de Remo, Fábio Bentes, e Paysandu, Ricardo Gluck Paul, solicitaram a mudança ou a inversão dos horários: que o clássico Re-Pa seja às 20h e o outro jogo do grupo D da Série C fique para as 18h. Em breve a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve se posicionar sobre o pedido.

O Re-Pa terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.