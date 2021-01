Fora de casa, Paysandu arranca empate com o Londrina e pensa no Re-Pa

O Paysandu empatou em 0 a 0 com o Londrina, na noite desta segunda-feira, no Estádio do Café, na partida que encerrou a quarta rodada do quadrangular final da Série C. O time bicolor bem que tentou quebrar a invencibilidade do Tubarão, principalmente no primeiro tempo, mas o cansaço na segunda etapa pesou e a partida ficou sem gols para ambos os lados.

O Paysandu volta para Belém com um ponto e continua no segundo lugar, agora com sete pontos, no grupo D. É a mesma pontuação do Remo, que fica na frente por causa do critério de desempate.

SAIBA COMO FOI O JOGO LANCE A LANCE

O resultado coloca mais fogo no Re-Pa, que promete ser um embate de alto nível na próxima rodada. O jogo entre Paysandu e Remo será no domingo (10), às 18 horas, no Mangueirão.

No mesmo dia, às 20 horas, o Londrina enfrenta o Ypiranga, no Estádio do Café. Com o resultado, o Londrina ficou em terceiro lugar, com cinco pontos. O Ypiranga fecha o grupo D, com quatro pontos.

JOGO

Com um time modificado, Paysandu foi quem comandou o primeiro tempo no estádio do Café. O técnico João Brigatti fechou as laterais e não dava muito espaço para o Londrina, que tinha muita dificuldade para sair jogando. Assim, o Paysandu partiu também para o ataque e, aos 16 minutos, quase abriu o placar quando Juninho cobrou falta e Nicolas desviou de cabeça. A bola passou tirando tinta da trave e foi pela linha de fundo.

Chance para o Tubarão

O Londrina só conseguiria melhorar o ataque a partir dos 28 minutos, com Matheus Bianqui, que chutou de fora da área já que não tinha espaço para entrar no campo do Paysandu. Minutos depois veio a melhor chance do Londrina no primeiro tempo. Adenilson acertou um chutaço de fora da área e a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Papão quase abre o placar

O controle do Paysandu na partida poderia ter sido premiado aos 39 minutos. Tudo começou quando PH chutou de fora da área. O goleiro Dalton defendeu e a bola sobrou para Wellington Reis. Ele finalizou da pequena área, mas a bola desviou no goleiro e saiu pela linha de fundo. No escanteio, bola foi direto para área. O goleiro do Londrina saiu mal e Feijão, sem marcação, desviou a bola de cabeça para fora.

Segundo Tempo

Paysandu caiu ofensivamente no segundo tempo. Não criava, mas conseguia se defender. E assim foi administrando a partida. Mas poderia ter levado a pior, se não fosse a atuação de um jogador no segundo tempo.

Salva Paulo Ricardo

O goleiro Paulo Ricardo cresceu na reta final e conseguiu fazer boas defesas para salvar o Paysandu. No primeiro lance, Celsinho, ex-Papão, armou grande contra-ataque e deixou Carlos Henrique livre na área. O meia chutou e o goleiro do Paysandu conseguiu espalmar pela linha de fundo.

Depois, Adenilson surpreendeu em cobrança de escanteio e mandou direto para o gol, mas Paulo Ricardo conseguiu tirar a bola a tempo para deixar tudo igual no Estádio do Café.

Chuva de cartões

O primeiro tempo e segundo tempo foram sem gols. Mas a partida teve muitos cartões amarelos e até um vermelho. O árbitro distribuiu até para quem estava no banco de reservas. Foi assim com Tony, que acabou levando vermelho, na área dos reservas, e está fora do Re-Pa.

FICHA TÉCNICA

Londrina - Dalton; Gedeílson, Jeferson, Marcondes e Rafael Rosa (Alan Cardoso); Marcel (Jardel), Matheus Bianqui e Adenílson; Samuel Gomes (Igor Paixão), Júnior Pirambu (Carlos Henrique) e Douglas Santos (Celsinho)

Técnico: Alemão

Paysandu - Paulo Ricardo; Micael, Perema e Wesley Matos (Carlão); Tony (Marlon), PH, Welligton Reis, Juninho (Uilliam Barros) e Diego Matos; Nicolas (Mateus Anderson) e Vitor Feijão (Willyam).

Técnico: João Brigatti

Cartão Amarelo: Wellington Reis, Nicolas, Jefinho, Vitor Feijão, Juninho, Wesley Matos; Jeferson, Douglas Santos, Marcel, Marcondes, Alan

Cartão Vermelho: Tony

Local: Estádio do Café – Londrina (PR)

Arbitragem: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Assistentes: Pablo Almeida da Costa (MG) e Frederico Soares Vilarinho (MG)

Quarto árbitro: Leonardo Sígari Zanon (PR)