Paysandu inicia venda de ingressos para o clássico Re-Pa no Mangueirão; saiba como comprar

O Paysandu abriu a venda de ingressos para o Clássico Re-Pa, que ocorre no próximo domingo (23), no estádio Mangueirão, pela 6ª rodada do Campeonato Paraense de 2025. Os bilhetes estão disponíveis com preços entre R$ 70 e R$ 160 e podem ser adquiridos pelo site IngressoSA ou nas lojas oficiais do clube espalhadas pela Região Metropolitana de Belém.

No primeiro lote, os ingressos para a arquibancada lado A custam R$ 70, enquanto as entradas para o setor de cadeiras são vendidas a R$ 160. Assim que o primeiro lote da arquibancada for esgotado, um segundo lote será disponibilizado pelo valor de R$ 80. O clube destaca que sócio-torcedores adimplentes terão acesso garantido à partida.

Os estudantes têm direito à meia-entrada, enquanto idosos e pessoas com deficiência poderão acessar o estádio gratuitamente. As informações sobre a retirada dos ingressos serão divulgadas em breve pelo clube.

Primeiro Re-Pa do ano

O clássico de domingo marca o primeiro encontro entre Paysandu e Remo na temporada. O time azulino lidera isoladamente a competição, com 16 pontos, após derrotar o Santa Rosa na última rodada. Já o Paysandu chega para o duelo embalado por uma série invicta de 10 partidas contra o maior rival.

Pontos de venda dos ingressos

Loja Lobo Curuzu/Sede Social/Castanhal

Terça a sexta-feira: 9h às 18h

Sábado: 9h às 15h

Loja Lobo Boulevard/Parque Shopping/Bosque Grão-Pará/Metrópole/Pátio Belém/Castanheira

Terça a sábado: 10h às 22h

Domingo: 10h às 15h

Estádio Mangueirão – Bilheterias Portão B2

Somente no dia da partida, a partir das 13h