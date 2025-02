Paysandu informa que torcedores podem pedir reembolso de ingressos de partidas remarcadas

O Paysandu divulgou instruções sobre o reembolso de ingressos comprados para as próximas partidas da equipe, diante de Manaus-AM, pela Copa Verde, e Independente de Tucuruí, pelo Parazão. O motivo: a mudança de datas e horários, divulgada na última segunda-feira (10). Dessa forma, os torcedores que quiserem o dinheiro dos bilhetes adquiridos previamente de volta poderão acionar o clube.

Segundo o Paysandu, o reembolso pode ser realizado de forma presencial ou online. Para o reembolso presencial, o torcedor deve ir até a loja onde comprou o ingresso, apresentar o bilhete e receber o valor de volta. Já no formato online, o bicolor deve procurar os canais de atendimento do site da prestadora do serviço (IngressoSA)

O Paysandu reforça também que quem não optar pelo reembolso poderá utilizar o ingresso comprado na nova data da partida. O duelo contra o Manaus será no estádio da Curuzu, na quinta-feira (13), às 20h, enquanto o encontro com o Independente será na segunda-feira (17), no mesmo horário e local.

Atualmente, o Paysandu disputa duas competições simultaneamente: o Campeonato Paraense e a Copa Verde. No torneio estadual, o Bicola é o vice-líder, com 10 pontos conquistados em cinco partidas. Já na competição regional, o Papão está classificado para as quartas de final e mantém vivo o sonho de conquistar o quinto título.

As próximas partidas do Paysandu terão transmissão em tempo real pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.