​​​​​​​Paysandu: Guilherme dos Anjos recusa proposta para ser CEO do Náutico-PE,

Guilherme dos Anjos, auxiliar técnico do Paysandu e filho do treinador bicolor, Hélio dos Anjos, recusou a proposta do Náutico-PE para ser CEO do clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal NE45 e depois confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

Mais cedo, uma fonte da reportagem havia confirmado que o auxiliar recebeu uma proposta do Náutico-PE. De acordo com a apuração, a proposta foi feita por meio do presidente do Timbu, Bruno Becker, eleito para a função no final do ano passado. Ele e Guilherme são amigos desde a época que auxiliar trabalhou no clube em 2020, quando era integrante da comissão técnica de Hélio dos Anjos.

O fato de Guilherme possuir cursos de capacitação na área, ter experiência fora do Brasil e falar vários idiomas pesou positivamente na avaliação da direção do Náutico-PE. Recentemente, o treinador esteve na Europa por alguns meses, onde realizou um aprimoramento nas dependências do Real Madrid.

VEJA MAIS

Negativa

Segundo o portal NE45, Guilherme ficou contente com o convite feito pelo Timbu, mas citou a "gratidão ao Paysandu" como motivo para continuar em Belém. Ele, ao lado do pai, foram campeões paraenses no último domingo (14), após empate em 1 a 1 no clássico Re-Pa.

Além disso, segundo a apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, o objetivo da comissão técnica bicolor é lutar pelo acesso à Série A do Brasileirão ao final da temporada. Por conta disso, Guilherme entende que é mais vantajoso para o currículo participar dessa trajetória com o Papão.

Saída especulada

Em entrevista concedida ao repórter Rodolfo Sousa, da Liberal+, na última quarta-feira (10), Hélio dos Anjos revelou que Guilherme havia recebido uma proposta para deixar o clube. Apesar disso, o treinador bicolor não entrou em detalhes.

"Olha, eu vou falar uma coisa aqui que não falei para ninguém. Eu não sei se o Guilherme [dos Anjos] vai continuar. Ele recebeu uma proposta de trabalho 'fora da casinha' e eu, como pai, tenho que apoiar a decisão dele, mesmo ele tendo uma identidade com o clube. O Guilherme, para mim, é um profissional que já tem o caminho dele. Ele buscou isso, estudando, participando da nossa profissão. Ele vai ter um futuro brilhante. A hora que ele achar que é a hora, ele vai", disse Hélio.

Trajetória

Guilherme compõe a comissão técnica fixa de Hélio dos Anjos há mais de 10 anos. Na temporada passada, por suspensão do técnico principal do Papão, comandou a equipe em três jogos, sendo uma vitória e duas derrotas.