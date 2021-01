Paysandu foca no Ypiranga e capitão manda recado para torcida: 'Acreditem até o final'

O Paysandu se reapresentou nesta segunda-feira no estádio Banparazão Curuzu com o pensamento no Ypiranga pela última rodada do quadrangular final da Série C. O jogo será no sábado, às 17 horas, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). Até lá, o Papão tem ainda mais quatro sessões de treinamento. Duas em Belém e duas em Erechim. O time viaja na madrugada de quinta-feira para o Rio Grande do Sul. Na atividade desta segunda-feira, os titulares no jogo contra o Remo realizaram uma atividade regenerativa. Quem entrou no segundo tempo ou não jogou participou de um trabalho técnico com bola no gramado.

Após o treino, coube ao zagueiro Micael, capitão do time, responder as perguntas da imprensa um dia após a derrota para o Remo, que adiaram os planos dos bicolores de acesso. Ele disse que o time ficou triste, mas, horas depois, os jogadores estavam conversando por mensagem e projetando a partida contra o Ypiranga.

“A gente sabe que depois de uma derrota para o rival, sabendo que podia buscar o acesso, foi bastante. A parte de lamentar existe, sentimos o baque, mas depois os jogadores estavam mandando mensagem. A gente sabe que tem um jogo importantíssimo e o nosso foco poucas horas após o jogo contra o Remo já era no Ypiranga. Quando chegamos hoje, estavam todos de pé. Prontos e preparados. A luta começa agora com os treinos e termina no jogo”, contou.

PAULO RICARDO

A provável insegurança do goleiro Paulo Ricardo no Re-Pa foi um dos assuntos questionados. Micael rebateu as críticas, disse que o grupo está totalmente fechado, se apoiando um no outro para conseguir o resultado positivo contra o Ypiranga.

“O supor que a gente busca é um no outro. O Paulo sempre foi um goleiro muito seguro, firme, sério, frio. Ele tem mostrado isso em muitos jogos. Inclusive na estreia dele foi no Re-Pa. E estar se mostrando seguro desde então. Não teve esse influencia. Até no gol a gente sabe que o nosso time não entrou na segunda bola para o rebote. Ele fez a defesa na primeira bola. Mas a gente não tem que lamentar disso agora. Temos que focar no próximo jogo. Tem total confiança de todos. Da equipe, da comissão técnica. E a gente vai buscar nossa virtudes e pontos positivos. Isso que vai nos fazer fortes na decisão contra o Ypiranga.

RETORNOS

Contra o Ypiranga, o Paysandu vai ter retornos importantes. O lateral direito Tony volta após cumprir suspensão. Já o volante Anderson Uchôa e o lateral Bruno Collaço também são outros que podem compor a escalação do Paysandu. Aliás, Bruno Collaço treinou normalmente nesta segunda-feira. Só Uchôa que ficou na fisioterapia tratando a lesão na coxa direita. Micael falou sobre o retorno deles.

Collaço e Tony treinaram normalmente (Jorge Luiz/ Paysandu)

“São jogadores importantes, que vinham jogando todos os outros jogos. Vão somar. Acho que é importante ter disposição na reta final. É o último jogo. Precisamos estar com todos a disposição e ir com força máxima”, afirmou o capitão.

JOGO DA VIDA

Com 70 jogos pelo Paysandu, Micael resumiu o que significa a partida contra o Ypiranga.

“A gente sabe que a partida mais importante é a próxima. Essa terá um gosto especial. Eu, em particular, e outros jogadores estamos há dois anos. Sabemos a forma que foi a última decisão conta o Náutico (em 2019). Estamos aqui. Vamos resumir tudo no jogo e vai valer a pena. É o jogo da minha vida no Paysandu”, comentou.

ESPERANÇA

O capitão bicolor ainda pediu que a torcida tenha esperança, porque o time quer conquistar em 2021 o que faltou em 2019, o acesso.

"A gente sabe que é duro. Ninguém queria perder no jogo que buscávamos o acesso em cima do rival. Mas quero mandar um recado para a torcida: vamos estar juntos. Acreditem até o final. A gente tem condições e vamos ter esperança e fé que vamos conseguir. E vamos ir em busca do acesso para todo mundo", afirmou.