Paysandu fará pré-temporada em Belém e divulga cronograma; saiba a data da apresentação dos atletas

O Paysandu terminou a temporada na Série B e já planeja o ano de 2025. O clube anunciou o cronograma da sua pré-temporada e decidiu que o período de treinos será realizado em Belém, utilizando o Estádio da Curuzu e sua estrutura de academia, refeitório e hotel, além de treinos no Centro de Treinamento Raul Aguilera, no bairro das Águas Lindas, na grande Belém.

A data escolhida pela diretoria do Paysandu para a apresentação do estafe, comissão técnica e funcionários ligados ao futebol será no dia 26 de dezembro, no Estádio da Curuzu. Já os jogadores chegam ao clube no dia 27, dando início à pré-temporada alviceleste. O clube fará uma pequena pausa na programação de treinos nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, com os jogadores retornando às atividades no dia 2, e prossegue com os trabalhos até o dia 11, já que o primeiro compromisso do time no ano será dia 12 de janeiro: o clássico contra a Tuna, na decisão da Supercopa Grão-Pará, no Mangueirão.

O clube trabalha para a melhorar a estrutura da Curuzu, principalmente o gramado, que está um pouco castigado com a rotina de treinos e jogos do clube na Série B. Com o fim da Segunda Divisão, o Papão foca em reestruturar seu estádio, e isso passa também pelo gramado, que sofrerá algumas intervenções neste mês de dezembro, de olho no início das competições em 2025. A intenção da diretoria chefiada pelo presidente Roger Aguilera é que o clube inicie a temporada com um gramado bem mais cuidado e em condições de jogo.

O atual campeão paraense inicia a caminhada no Campeonato Paraense no dia 18 de janeiro, porém, sem local, horário e adversário definidos pela Federação Paraense de Futebol (FPF). O sorteio dos grupos do Parazão 2025 ocorrerá no início de dezembro, em um congresso técnico, com todos os representantes dos clubes que disputarão o campeonato.

Além da Supercopa Grão-Pará e Campeonato Paraense, o Paysandu também disputará na temporada 2025 a Copa Verde, competição em que já levantou quatro taças em sua trajetória, além da Copa do Brasil, onde o clube bicolor entrará somente na terceira fase, por ser o atual campeão da Copa Verde, além do Campeonato Brasileiro da Série B, que terminará somente em novembro.