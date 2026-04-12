Paysandu está escalado para enfrentar o Brusque na Série C; veja quem joga Papão recebe a equipe quadricolor na Curuzu pela 2ª rodada da Série C O Liberal 12.04.26 16h40 Papão é único representante do Norte na Série C (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu recebe o Brusque hoje, às 17h, na Curuzu, pela 2ª rodada do Brasileirão Série C. A partida marca o reencontro da Fiel com o time na Terceira Divisão. Para esse jogo, o técnico do Papão, Júnior Rocha, conta com o retorno de Ítalo, artilheiro do Papão na temporada. ACOMPANHE O LANCE A LANCE DE PAYSANDU X BRUSQUE-SC A equipe bicolor estreou na Série C com vitória, fora de casa, contra o Volta Redonda-RJ, pelo placar de 1 a 0. Um novo triunfo deixa o Paysandu na parte de cima da tabela e dá confiança ao time. Veja a escalação do Papão Na bronca Se na Série C o Papão vai bem, na Copa Norte o cenário é tenebroso. O Paysandu ocupa a 5ª posição no grupo, com apenas 3 pontos. Para completar, foi goleado por 7 a 0 pelo Nacional-AM, no meio da semana. O jogo repercutiu bastante e a diretoria alviceleste teve que gravar um vídeo explicando escolhas e planejamentos feitos pelo clube. Um triunfo contra o Brusque fará o torcedor esquecer o que ocorreu no meio da semana. Paysandu x Brusque jogam às 17h deste domingo (12), na Curuzu. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.