Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu está escalado para enfrentar o Brusque na Série C; veja quem joga

Papão recebe a equipe quadricolor na Curuzu pela 2ª rodada da Série C

O Liberal
fonte

Papão é único representante do Norte na Série C (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu recebe o Brusque hoje, às 17h, na Curuzu, pela 2ª rodada do Brasileirão Série C. A partida marca o reencontro da Fiel com o time na Terceira Divisão. Para esse jogo, o técnico do Papão, Júnior Rocha, conta com o retorno de Ítalo, artilheiro do Papão na temporada.

ACOMPANHE O LANCE A LANCE DE PAYSANDU X BRUSQUE-SC

A equipe bicolor estreou na Série C com vitória, fora de casa, contra o Volta Redonda-RJ, pelo placar de 1 a 0. Um novo triunfo deixa o Paysandu na parte de cima da tabela e dá confiança ao time.

Veja a escalação do Papão

Na bronca

Se na Série C o Papão vai bem, na Copa Norte o cenário é tenebroso. O Paysandu ocupa a 5ª posição no grupo, com apenas 3 pontos. Para completar, foi goleado por 7 a 0 pelo Nacional-AM, no meio da semana. O jogo repercutiu bastante e a diretoria alviceleste teve que gravar um vídeo explicando escolhas e planejamentos feitos pelo clube. Um triunfo contra o Brusque fará o torcedor esquecer o que ocorreu no meio da semana.

Paysandu x Brusque jogam às 17h deste domingo (12), na Curuzu. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda