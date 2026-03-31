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Paysandu está escalado para encarar o Guaporé; confira

Com foco na estreia na Série C, o Paysandu vai a campo com uma formação alternativa, comandada pelo auxiliar Elton Macaé

Igor Wilson
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Drosny será o titular da meta bicolor hoje (Jorge Luís Totti/Paysandu)

As escalações de Guaporé e Paysandu foram divulgadas para o confronto desta terça-feira (20), às 20h, no Estádio Cassolão, pela segunda rodada da Copa Norte. Com foco na estreia na Série C, o Paysandu vai a campo com uma formação alternativa, comandada pelo auxiliar Elton Macaé. Confira as escalações:

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