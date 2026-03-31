Paysandu está escalado para encarar o Guaporé; confira Com foco na estreia na Série C, o Paysandu vai a campo com uma formação alternativa, comandada pelo auxiliar Elton Macaé Igor Wilson 31.03.26 19h30 Drosny será o titular da meta bicolor hoje (Jorge Luís Totti/Paysandu) As escalações de Guaporé e Paysandu foram divulgadas para o confronto desta terça-feira (20), às 20h, no Estádio Cassolão, pela segunda rodada da Copa Norte. Com foco na estreia na Série C, o Paysandu vai a campo com uma formação alternativa, comandada pelo auxiliar Elton Macaé. Confira as escalações: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU COPA NORTE Paysandu está escalado para encarar o Guaporé; confira Com foco na estreia na Série C, o Paysandu vai a campo com uma formação alternativa, comandada pelo auxiliar Elton Macaé 31.03.26 19h30 DE VOLTA Após quase nove meses, Matheus Vargas pode reforçar o Paysandu na estreia da Série C Recuperado de lesão no joelho que interrompeu transferência internacional em 2025, volante volta a ser opção contra o Volta Redonda Clube após período afastado 31.03.26 19h20 COPA NORTE Com time alternativo, Paysandu tenta manter invencibilidade contra o Guaporé Time bicolor não perde há oito jogos e busca seguir com a boa fase diante da equipe rondoniense; Bicola será comandado pelo auxiliar Elton Macaé, enquanto o técnico Júnior Rocha permanece em Belém com os titulares 31.03.26 8h00 FUTEBOL Com cláusula em contrato, Paysandu terá desfalque importante na estreia da Série C Atacante Ítalo não jogará contra o Volta Redonda-RJ, na estreia da Série C do Brasileirão 30.03.26 14h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 31.03.26 7h00 JOGO AMISTOSO Brasil x Croácia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (31/03) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção croata; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 31.03.26 18h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Bósnia x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/03) pelas eliminatórias da Copa Bósnia-Herzegovina e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 31.03.26 15h25 QUEM FICA E QUEM SAI Executivo detalha situações de Freitas, Panagiotis, Catarozzi, Carlinhos e Diego Hernández no Remo Clube esclarece ausência de jogadores, recuo em negociação por Carlinhos e estratégia cautelosa com uruguaio 30.03.26 20h10