Paysandu encerra preparação para jogo contra o Tapajós e divulga relacionados; veja

Depois de vencer o Tapajós na primeira partida das quartas de finais do Campeonato Paraense, o Paysandu encerrou a preparação para o duelo de volta, que acontece nesta quarta-feira, na Curuzu. Os jogadores participaram de um trabalho tático, sob o comando do técnico Márcio Fernandes. Em seguida, o comandante relacionou 23 atletas, que já estão concentrados no hotel do clube.

Fernandes deu foco no posicionamento tático dos titulares, além de reforçar as jogadas de bola parada, finalizações e cobranças de pênalti. Uma das novidades foi a presença do atacante Robinho, que estava em recuperação de lesão na coxa direita. O lateral-esquerdo João Paulo e o volante Mikael, que haviam sido vetados por indisposição médica também foram liberados.

Paysandu e Tapajós se enfrentam a partir das 20 horas, no estádio da Curuzu. Os bicolores precisam de um empate para avançar na competição. Uma derrota por igual diferença de gol leva a decisão para os pênaltis. A partida terá cobertura Lance a Lance pelo Oliberal.com

Jogadores relacionados:

Goleiros: Elias Curzel e Thiago Coelho;

Zagueiros: Genílson, Heverton, Marcão

Laterais: Igor Carvalho, João Paulo, Patrick Brey e Polegar;

Volantes: Bileu, Christian, Dênis Pedra, Mikael e Yure;

Meias: José Aldo, Ricardinho e Serginho;

Atacantes: Danrlei, Dioguinho, Henan, Marcelo Toscano, Marlon e Robinho.