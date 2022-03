Meia do Paysandu não acredita em jogo fácil contra o Tapajós: ‘Está em aberto’

O Paysandu joga nesta quarta-feira (23) a partida de volta das quartas de final do Parazão contra o Tapajós. No jogo de ida, o Papão venceu por 4 a 3 e ficou com a vantagem. Mesmo assim, o meia José Aldo afirmou que a equipe bicolor não vai tranquila para o jogo. Segundo ele, o Tapajós virá mais motivado e forte e que será preciso muito foco por parte dos bicolores.

“Eles vão vir em busca da classificação e nós temos que estar preparados para isso. Todo jogo é difícil, depende da gente torná-lo fácil. Como todos os mata-matas são resolvidos em dois jogos, então está em aberto. A gente tem que entrar preparado e focado para conseguir a vitória”, analisou o meia.

Apesar de estar próximo da semifinal do Parazão, o time bicolor parece estar com problemas no setor defensivo. Nos últimos três jogos, foram 11 gols sofridos. Para o José Aldo, essa falha não se restringe a um único setor.

“Quando a gente faz gols é a equipe que contribui para isso e quando sofremos é do mesmo jeito. Acho que pecamos em alguns lances que resultaram nesses gols. [Agora] é melhorar, temos que estar mais atentos para a gente não deixar acontecer isso”, declarou o jogador.

Agenda

A partida entre Paysandu e Tapajós ocorre nesta terça-feira (23), às 20h, na Curuzu. O jogo vale vaga nas semifinais do Parazão. O Papão tem a vantagem de um gol, já que venceu o Boto por 4 a 3 no último domingo (20).

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Andre Gomes, repórter do Núcleo de Esportes)