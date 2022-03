Paysandu vence Tapajós em jogo de sete gols e fica próximo da semifinal do Parazão

O Paysandu saiu na frente do Tapajós na briga por uma vaga na semifinal do Campeonato Paraense de 2022. E sob forte calor no Estádio do Souza, a única chuva vista na manhã deste domingo foi de gols. Foram sete bolas que balançaram as redes e o placar terminou em 4 a 3 a favor do Papão.

Os gols bicolores foram marcados por Genilson, Danrlei, Felipe Macena (contra) e Polegar. O Boto descontou com Bambelo (duas vezes) e Otávio, cobrando pênalti.

> Veja como foi o jogo lance a lance

Com o resultado, o Paysandu precisa apenas de um empate no jogo de volta para confirmar a classificação. Em caso de vitória por 1 a 0 do Tapajós, a vaga será decidida nas penalidades máximas. O time santareno precisa de ao menos dois gols de diferença no tempo regular para avançar de fase.

Papão e Boto voltam a se encontrar para o duelo derradeiro na próxima quarta-feira, a partir das 20h, no Estádio da Curuzu.

Texto em atualização