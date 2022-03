Líder em participação em gols, Danrlei comemora: 'Vivo o meu melhor momento no Paysandu'

Se na defesa o Paysandu continua derrapando, o ataque compensou neste domingo, contra o Tapajós. E Danrlei acabou sendo um dos protagonistas do time bicolor ao participar diretamente de dois gols na vitória por 4 a 3 sobre o Boto, no Souza, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paraense.

Assista aos melhores momentos da partida:

Quando o placar apontava 1 a 1, Danrlei colocou o Papão na frente com muito oportunismo, aos 15 do primeiro tempo. Já no final da etapa, foi dele o cruzamento que fez o volante do Tapajós, Felipe Macena, marcar gol-contra. Ele considerou o lance mais uma assistência sua na temporada.

"A gente vem trabalhando muito forte. É a minha quinta 'assistência' minha na competição. Venho com três gols no ano. Estou muito feliz com o momento que estou vivendo aqui no Paysandu", contou o jogador em entrevista pós-jogo à TV Cultura.

A boa fase empolga o atacante, que foi titular em quatro dos últimos cincos jogos da equipe na temporada e vai se firmando cada vez mais, já que tem participação direta em 9 dos 22 gols do Bicola na temporada.

"Hoje eu posso dizer que vivo o meu melhor momento no Paysandu, apesar do que está acontecendo. Estamos vindo de jogos importantes, mas estamos nos superando. Temos que valorizar a nossa equipe, o nosso trabalho, e valorizar a outra equipe também, que vem jogando bem. Nós conseguimos um resultado fora de casa", concluiu.

O Paysandu volta a campo na próxima quarta-feira (23), quando fara o segundo jogo das quartas de final contra o Tapajós. A partida será às 20h no Estádio da Curuzu, em Belém. O Papão precisa apenas de um empate para avançar à semifinal.