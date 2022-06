Paysandu encara vice-lanterna da Série C de olho na liderança do torneio

De olho na liderança. É com esse objetivo que o Paysandu entra em campo neste domingo (26), às 19h, contra o Brasil de Pelotas, na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C. Após perder a primeira posição da tabela na rodada passada, o Bicola quer voltar a vencer na competição e, para isso, contará com o apoio da Fiel Bicolor.

Após a derrota para a Aparecidense, na rodada passada da Série C, o Papão caiu para a 2ª colocação da tabela. A equipe está a dois pontos do líder Mirassol-SP, mas pode reconquistar a liderança já nesta rodada.

Por outro lado, o Brasil de Pelotas-RS está afundado na zona de rebaixamento. A equipe gaúcha é a vice-lanterna da competição, com apenas nove pontos conquistados em 11 partidas. Apesar disso, o Xavante venceu na rodada passada o Ferroviário por 3 a 1, dentro de casa.

Para a partida contra o Brasil de Pelotas, uma enorme lista de "pendurados". Thiago Coelho, Leandro Silva, Mikael, Patrick Brey, Alessandro Vinícius, Danrlei e Marcelo Toscano já receberam dois cartões amarelos do torneio e, se forem advertidos novamente, ficarão de fora do clássico Re-Pa, pela 13ª rodada, por suspensão.

No Brasil de Pelotas, a grande instabilidade está no banco de reservas. Há menos de um mês no clubes, o técnico Thiago Gomes ainda tenta achar a melhor equipe para entrar em campo. Apesar disso, devido à vitória na última rodada, ele deverá mandar a campo uma equipe parecida com aquela que venceu o Ferroviário-CE.

Ficha técnica:

Paysandu x Brasil de Pelotas

Data: 26 de junho, domingo

Hora: 19h

Local: Estádio da Curuzu, em Belém

Arbitragem: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Auxiliares: Lucas Costa Modesto (DF) e Lucas Torquato Guerra (DF)

Quatro árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

Paysandu: Thiago Coelho; Leandro Silva, Genílson, Lucas Costa e Patrick Brey; Mikael, João Vieira e José Aldo; Robinho, Marlon e Pipico. Técnico: Márcio Fernandes.

Brasil de Pelotas: Otávio; Marcelinho, Gilberto Alemão, Macaé e Gabriel Alves; Karl, Jonatha, Paulo Victor e Rafael Castro; Thiago Santos e Lucas. Técnico: Thiago Gomes.