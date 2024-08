Paysandu encara o Mirassol em Belém com a obrigação de vencer para se afastar do Z4 da Série B

De volta á Curuzu após derrota para o Avaí, o Paysandu recebe o Mirassol nesta segunda-feira (26), às 18h30, no estádio Banpará Curuzu, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida coloca em campo equipes com realidades muito distintas na competição.

O Paysandu é o atual 15ª posição da tabela, com 25 pontos, a três do Ituano, a equipe que abre a zona de rebaixamento, ou seja, vive um momento delicado na Segundona, acumulando três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos. Sua última vitória foi no dia 20 de julho, quando venceu a Ponte Preta por 1 a 0, em casa. Essa é a chance do Papão espantar de vez a crise que ronda a Curuzu.

O Mirassol, por sua vez, está num lugar confortável, porém muito cobiçado, ocupando a terceira colocação com 38 pontos. Uma vitória pode levar o time à liderança da Série B, dependendo dos resultados de Novorizontino e Santos, que estão à sua frente. Nas últimas cinco partidas, o Mirassol conquistou quatro vitórias e sofreu apenas uma derrota.

Para o duelo, o Papão da Amazônia pode ter novidades em campo, com uma eventual estreia de Yony Gonzalez. O nome do atacante já foi divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Embora o jogador esteja apto a estrear, ele terá apenas um treino completo com o time antes da partida e, por isso, deve começar no banco de reservas.

A maior questão, no entanto, são as lesões. Nícolas, Paulinho Bóia, Jean Dias, Lucas Maia e Borasi foram desfalques em diferentes momentos nas últimas sete rodadas ainda representam alguma incerteza sobre a entrada na partida.

Enquanto isso, no Mirassol, o técnico Mozart não poderá contar com o zagueiro Luís Otávio e o meia Danielzinho, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Fernandinho, expulso na última partida. Para suprir as ausências, Gazal deve substituir Otávio, enquanto Rodrigo Andrade ou Bruno Matias podem assumir o meio de campo, com Iury Castilho no ataque.

Ficha Técnica

Data: 26/08/2024

Hora: 18H30

Local: Curuzu

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio Dos Santos (RN) e Lorival Candido Das Flores (RN)

VAR: Douglas Schwengber Da Silva (RS)

Paysandu: Diogo Silva; Michel Macedo, Carlão, Luan Freitas e Kevyn; Netinho, Juninho e Cazares; Borasi, Nicolas e Esli García.

Técnico: Hélio dos Anjos

Mirassol: Alex Muralha; Alex Silva, João Victor, Gazal e Zeca; Neto Moura, Rodrigo Andrade (Bruno Matias), Gabriel e Chico; Dellatorre e Iuri Castilho.

Técnico: Mozart