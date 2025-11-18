Paysandu encara o América-MG na Curuzu em busca de vaga inédita na semi da Copa do Brasil Sub-20 Papão precisa reverter a derrota por 1 a 0 do jogo de ida; ingressos seguem à venda com preços promocionais até o dia da partida O Liberal 18.11.25 20h35 Jogo de ida foi 1 a 0 para o time mineiro (Mourão Panda/América-MG) O Paysandu volta a campo nesta quarta-feira (19) com a missão de seguir fazendo história na Copa do Brasil Sub-20. A partir das 16h, na Curuzu, o time bicolor enfrenta o América-MG pelo jogo de volta das quartas de final, em busca de uma classificação inédita para o futebol paraense: chegar pela primeira vez às semifinais da competição. A tarefa exige uma atuação consistente da equipe sub-20, que precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida, em Belo Horizonte. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Para avançar no tempo normal, o Papão precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Em caso de triunfo por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. O vencedor do confronto encara quem passar do duelo entre IAPE-MA e Novorizontino, que se enfrentam no Castelão, em São Luís. Venda de ingressos A comercialização dos ingressos segue até o dia da partida, tanto nas lojas Lobo quanto pela internet. Para esta quarta-feira, o Paysandu adotou preços promocionais válidos para os setores de cadeiras: R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia-entrada. Torcedores que forem ao jogo vestindo a camisa do clube também pagam R$ 5. A expectativa é de bom público na Curuzu para empurrar os garotos bicolores na tentativa de uma virada histórica e na busca por uma vaga entre os quatro melhores da Copa do Brasil Sub-20. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU copa do brasil Paysandu perde nos pênaltis e América-MG avança para a semifinal da Copa do Brasil Sub-20 Papão vence no tempo normal, mas desperdiça duas cobranças e se despede da competição na Curuzu 19.11.25 18h46 Paysandu rescinde contrato com volante paraguaio Ramón Martínez Jogador atuou 26 vezes pelo clube e integra lista de desligamentos; Papão também confirma renovações para 2025 19.11.25 16h11 Futebol Contra o Paysandu, Athletic-MG busca resultado para seguir na Série B Diferente do Papão, equipe mineira ainda luta pela permanência na Segundona 19.11.25 10h25 JOGÃO Paysandu encara o América-MG na Curuzu em busca de vaga inédita na semi da Copa do Brasil Sub-20 Papão precisa reverter a derrota por 1 a 0 do jogo de ida; ingressos seguem à venda com preços promocionais até o dia da partida 18.11.25 20h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19