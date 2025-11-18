Paysandu encara o América-MG na Curuzu em busca de vaga inédita na semi da Copa do Brasil Sub-20

O Paysandu volta a campo nesta quarta-feira (19) com a missão de seguir fazendo história na Copa do Brasil Sub-20. A partir das 16h, na Curuzu, o time bicolor enfrenta o América-MG pelo jogo de volta das quartas de final, em busca de uma classificação inédita para o futebol paraense: chegar pela primeira vez às semifinais da competição. A tarefa exige uma atuação consistente da equipe sub-20, que precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida, em Belo Horizonte.

Para avançar no tempo normal, o Papão precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Em caso de triunfo por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. O vencedor do confronto encara quem passar do duelo entre IAPE-MA e Novorizontino, que se enfrentam no Castelão, em São Luís.

Venda de ingressos

A comercialização dos ingressos segue até o dia da partida, tanto nas lojas Lobo quanto pela internet. Para esta quarta-feira, o Paysandu adotou preços promocionais válidos para os setores de cadeiras: R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia-entrada. Torcedores que forem ao jogo vestindo a camisa do clube também pagam R$ 5.

A expectativa é de bom público na Curuzu para empurrar os garotos bicolores na tentativa de uma virada histórica e na busca por uma vaga entre os quatro melhores da Copa do Brasil Sub-20.