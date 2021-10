Paysandu encara Ituano-SP em jogo decisivo pelo quadrangular da Série C

Neste sábado (23), o Paysandu enfrenta o Ituano no jogo que vale a continuação do sonho para o acesso à Série B. Na lanterna do grupo C, com apenas dois pontos, – dois empates e uma derrota-, não há outro objetivo para os alvicelestes: é vencer ou vencer. Perder ou empatar com o Ituano colocaria o Papão em uma situação ainda mais delicada no quadrangular da Série C.

A semana foi agitada na Curuzu. Na segunda-feira, o técnico Roberto Fonseca foi demitido. Ao invés de contratar outro treinador, a diretoria efetivou o auxiliar-técnico Wilton Bezerra no comando do clube até o final da Série C e da Copa Verde. Com um time alternativo, o Paysandu goleou o Penarol-AM, na quarta-feira, por 6 a 0, e avançou para as quartas de final da Copa Verde.

Hoje, a partir das 17 horas, na Curuzu, a expectativa é de um time mais atuante e atento do que o comandado pelo ex-técnico.

Para a partida, o time conta com o retorno do meia José Aldo, recuperado de uma lesão na coxa esquerda. O jogador fez quatro partidas e ganhou destaque no meio bicolor.

Quem está fora da partida é o atacante Danrlei, que sentiu um incômodo na coxa esquerda. Rafael Grampola deve assumir a posição.

Ituano

Já o adversário veio para Belém em uma situação confortável na tabela, sendo o primeiro colocado do grupo, com seis pontos – duas vitórias e uma derrota. O time paulista pode até conquistar o acesso à Série B nesta rodada. Basta vencer o Paysandu e torcer para que o Botafogo-PB não saia de campo vitorioso no confronto contra o Criciúma.

O time não terá nenhum desfalque e conta com a velocidade de João Victor e experiência de Gerson Magrão para alcançar o objetivo do acesso.

No comando do Ituano, o técnico Mazola Jr conhece bem o adversário. Ex-Paysandu e Remo, o treinador sabe que é preciso ter atenção, principalmente, pelo jogo ser na Curuzu.

“Estamos enfrentando uma equipe com uma camisa pesadissíma, um dos maiores clubes do Brasil. O mata-mata terá um novo capítulo na semana que vem. Jogo decisivo para o Paysandu, que se não ganhar da gente lá praticamente dá adeus. Será o jogo do ano, vamos precisar estarmos fortes e com um espírito mais guerreiro do que aqui”, disse o treinador.

Ficha técnica

Paysandu x Ituano

4ª rodada do quadrangular da Série C

Paysandu: Victor Souza; Leandro Silva, Perema, Denilson e Diego Matos; Paulo Roberto, Marino e José Aldo; Marlon, Rildo e Rafael Grampola.

Técnico: Wilton Bezerra

Ituano: Pegorari; Pacheco, Mateus Silva, Matheus Mancini e Mário Sérgio; Léo Duarte, Kaio, Igor Henrique e Gérson Magrão; Tiago Marques e João Victor.

Técnico: Mazola Júnior

Local: Curuzu – Belém (PA)

Hora: 17 horas

Transmissão: Lance a Lance OLiberal.com e Dazn

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (AB/GO)

Árbitro Assistente 1: Cristhian Passos Sorence (AB/GO)

Árbitro Assistente 2: Tiago Gomes da Silva (AB/GO)

Quarto Árbitro: Breno Vieira Souza (CD/GO)

Quinto Árbitro: Robson João dos Reis (CD/PA)

Árbitro de Vídeo: Adriano Milczvski (AB/PR)

AVAR: Luciano Roggenbaum (AB/PR)

Observador de VAR: Marrubson Melo Freitas (CBF/DF)